Entradas más baratas para ver a Dodgers y Blue Jays en el primer juego de la Serie Mundial se disparan a $1,429 dólares

Las entradas más baratas para el primer partido de la final de la MLB, la llamada Serie Mundial que disputarán a partir del viernes los Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers se han disparado a casi $1,500 dólares.

Las entradas para el Rogers Centre de Toronto, que solo pueden ser compradas a través de la multinacional Ticketmaster, se agotaron en pocos minutos nada más iniciarse su venta en la mañana del martes. El estadio de los Blue Jays tiene capacidad para algo más de 39,000 espectadores.

Aunque el precio oficial de los asientos más baratos es de unos $250 dólares canadienses ($180 dólares estadounidenses), en la propia web de Ticketmaster esas mismas entradas están ahora a la reventa por más de $2,000 dólares canadienses, es decir: $1,429 dólares estadounidenses.

El precio para asientos mejor situados, que normalmente cuestan $500 dólares, se sitúa por encima de los $12,000 dólares canadienses ($8,578 dólares estadounidenses).

Algunos usuarios han denunciado que, a pesar de estar en la lista de espera para adquirir entradas, fueron incapaces de acceder a los billetes porque desaparecieron inmediatamente nada más iniciarse su venta. Y en pocos segundos, aparecieron en el mercado de reventa de Ticketmaster con precios desorbitados.

La última vez que los Blue Jays llegaron a la Serie Mundial, en 1993, las entradas más baratas costaban $32 dólares canadienses ($22 estadounidenses).

Los precios para la final han provocado las protestas de los aficionados, incluido Doug Ford, el jefe del Gobierno de la provincia de Ontario, donde se sitúa Toronto.

Ford declaró este miércoles que en su opinión, “están estafando a la gente” y advirtió que investigará el monopolio que tiene Ticketmaster para la venta de entradas para espectáculos.

*Con información de EFE.

