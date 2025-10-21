Blake Snell abrirá el Juego 1 de la Serie Mundial con los Dodgers

El mánager de Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, confirmó este martes que Blake Snell será el abridor del Juego 1 de la Serie Mundial ante los Toronto Blue Jays, programado para este viernes. Yoshinobu Yamamoto tomará la pelota en el segundo partido, repitiendo así el mismo orden de rotación utilizado en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a los Milwaukee Brewers.

Snell viene de una actuación dominante en esa serie: lanzó ocho entradas en blanco con 10 ponches en el Juego 1 del 13 de octubre, permitiendo solo un hit. Con esa actuación, se convirtió en el primer lanzador de los Dodgers en completar ocho episodios con una o menos imparables en un encuentro de postemporada.

Por su parte, Yamamoto también brilló al máximo nivel. En el Juego 2 lanzó un juego completo de tres hits, convirtiéndose en el primer lanzador de los Dodgers en conseguir una salida completa en playoffs desde 2004.

Una rotación estelar y decisiones pendientes en el bullpen

Roberts indicó que el plan es mantener la misma secuencia de abridores, aunque aún no hay una decisión final sobre los Juegos 3 y 4, que se disputarán en el Dodger Stadium. “Creo que vamos a usar la misma rotación, al menos para los dos primeros juegos”, declaró el estratega.

El cuerpo técnico considera que Tyler Glasnow y Shohei Ohtani serían los siguientes en la rotación, algo que reforzaría aún más a un equipo que llega en gran forma a la Serie Mundial. Ohtani fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato tras un desempeño histórico: conectó tres cuadrangulares y ponchó a diez rivales en el Juego 4, asegurando el pase de los Dodgers a su segundo Clásico de Otoño consecutivo.

El dominio de la rotación angelina ha sido total. Snell, Yamamoto, Glasnow y Ohtani combinaron una efectividad de 0.63 frente a Milwaukee, permitiendo apenas dos carreras limpias en 28.2 entradas y sumando 35 ponches.

En cuanto al bullpen, Roberts reconoció que aún hay debates internos sobre un puesto disponible. “Hay un lugar que podríamos seguir discutiendo, y lo haremos. Fuera de eso, probablemente se vea exactamente igual”, explicó.

Una de las decisiones clave involucra al relevista Tanner Scott, quien no estuvo en el roster de la Serie Divisional tras someterse a una cirugía de emergencia. Ahora, está elegible para regresar. “Solo estamos esperando la autorización total de los doctores. Él está ansioso, lo cual es algo positivo, y tenemos un par de días más para evaluar cómo responde en sus sesiones de bullpen”, señaló el mánager.

Con Snell y Yamamoto listos, los Dodgers llegan al primer juego del Clásico de Otoño con confianza, equilibrio y una rotación que busca repetir la fórmula del éxito que los llevó a dominar la Liga Nacional.



