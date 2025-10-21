“Vamos por ese anillo”: Alejandro Kirk quiere ganarle la Serie Mundial a los Dodgers y hacer historia

Alejandro Kirk podría convertirse en el pelotero mexicano número 16 en ganar una Serie Mundial si los Toronto Blue Jays logran superar a los Dodgers y el catcher se mostró entusiasmado tras la victoria de los canadienses sobre los Seattle Mariners en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“Muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad. Bueno, vamos por ese anillo, vamos a jugar juego tras juego y, bueno, poder traerle el campeonato a la ciudad de nuevo. Muchas gracias por todo el apoyo, que nos sigan apoyando en esta World Series”, expresó el mexicano a la prensa después del encuentro decisivo.

Kirk, de Tijuana, se ha convertido en estrella

El nacido en Tijuana ha tenido una notable actuación en la postemporada como catcher de los Blue Jays. También ha brillado a la ofensiva, conectando tres jonrones, impulsando siete carreras y registrando diez hits, lo que le ha permitido alcanzar un promedio de bateo de .222 y asegurar el cuarto puesto en el orden ofensivo del equipo canadiense.

Con la victoria por 4-3 en el séptimo encuentro de la serie, los Blue Jays avanzaron se enfrentarán a los Dodgers desde el próximo viernes en el Clásico de Otoño, cuando inicie la disputa final por el título de la MLB.

Los de Toronto jugarán su primera Serie Mundial desde que se coronaron campeones en la temporada de 1993.

Los 15 mexicanos que ganaron la Serie Mundial

Alejandro Kirk intentará emular el logro de 15 jugadores aztecas que han conseguido el campeonato:

• Horacio Piña (1973) | Oakland Athletics

• Enrique Romo (1979) | Pittsburgh Pirates

• Fernando Valenzuela (1981) | Los Ángeles Dodgers

• Aurelio López (1984) | Detroit Tigers

• Jorge Orta (1985) | Kansas City Royals

• Erubiel Durazo (2001) | Arizona Diamondbacks

• Benjamín Gil (2002) | Anaheim Angels

• Alfredo Aceves (2009) | New York Yankees

• Sergio Romo (2010, 2012, 2014) | San Francisco Giants

• Jaime García (2011) | Cardenales de San Luis

• Fernando Salas (2011) | St. Louis Cardinals

• Julio Urías (2020) | Los Ángeles Dodgers

• Víctor González (2020) | Los Ángeles Dodgers

• Austin Barnes (2020) | Los Ángeles Dodgers

• José Urquidy (2022) | Houston Astros

