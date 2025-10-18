Dave Roberts responde a críticas a los Dodgers: “Arruinemos el béisbol de verdad”

Dave Roberts, manager de los Dodgers, fue claro en su mensaje tras conseguir la clasificación a la Serie Mundial por segundo año consecutivo.

“Les digo que antes de que empezara la temporada, decían que los Dodgers estaban arruinando el béisbol”, dijo Roberts al micrófono en el podio. “Consigamos cuatro victorias más y arruinemos el béisbol de verdad, ¡vamos!”.

Varios fanáticos han denunciado que desde el comienzo de temporada que los Dodgers están “arruinando” el béisbol teniendo una de las nóminas más caras de las Grandes Ligas y los contratos diferidos.

Los Dodgers gastarán alrededor de $509,4 millones de dólares en jugadores esta temporada, con una nómina de $341,5 millones, más $168 millones en impuestos de lujo proyectados.

Este monto es una gran diferencia los gastos de sus posibles rivales en la Serie Mundial: Seattle (con una nómina de 167,2 millones de dólares) y Toronto (una nómina de 252,7 millones de dólares y un impuesto proyectado de 13,4 millones de dólares).

Los Dodgers han ganado nueve juegos y solo han perdido uno en toda la postemporada. Barrieron en dos juegos a los Cincinnati Reds, derrotaron 3-1 a los Phillies en la Serie Divisional y barrieron a los Cerveceros de Milwaukee.

El dirigente de los Dodgers también respondió sobre si el equipo está “comprando” los títulos tras firmar a varias de las mejores estrellas en la agencia libre.

“Estamos en un mercado grande y se espera que ganemos”, dijo Roberts. “No puedo hablar de los ingresos que generamos, pero nuestros propietarios invierten mucho en los jugadores y así debe ser: intentando ser competitivos”, declaró Roberts.

Los Dodgers están en la búsqueda de la segunda Serie Mundial consecutiva, algo que no ocurre en las Grandes Ligas desde la dinastía de los Yankees de Nueva York en 1998,1999 y 2000.

Dave Roberts ve a unos Dodgers hambriento de victorias

El manager destacó al equipo de su hambre de querer conseguir Series Mundiales y enfocado en los objetivos.

“Creo que cuando tienes esos componentes, es difícil de vencer. Y cuidamos los pequeños detalles. Estamos hambrientos. Realmente no nos importa lo que pasó antes”.

Blake Snell lanzará su primera final con los Dodgers y aseguró que para eso firmó con el equipo en la temporada muerta.

“Por esto vine aquí”, dijo Snell. “Ahora estamos en la Serie Mundial, así que no puedo esperar para demostrarme lo que puedo hacer allí”.

