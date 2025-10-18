Dodgers a por la historia: ¿Cuántos equipos han ganado dos Series Mundiales seguidas?

Los Dodgers avanzaron a la Serie Mundial por segundo año consecutivo tras una actuación histórica de Shohei Ohtani. Ahora tienen la oportunidad de ser el primer bicampeón en 25 años.

El último equipo en ser campeón en años consecutivos fueron los Yankees de Nueva York, una dinastía que ganó tres títulos consecutivos en 1998, 1999 y 2000.

Desde entonces, solo un campeón defensor logró llegar a la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Los Phillies de Philadelphia llegaron en 2009, tras ser campeones en 2008, pero cayeron ante los Yankees de Nueva York.

Dodgers a unirse a equipos históricos con un back-to-back

Los Yankees de Nueva York son el equipo que más ha conseguido títulos en años consecutivos.

La franquicia del Bronx lo ha logrado en seis ocasiones. Además ganaron cuatro campeonatos seguidos de 1936 a 1939 y luego cinco seguidos de 1949 a 1953. Los Yankees son la franquicia con más títulos con 27 Series Mundiales.

Aunque el primer equipo en la historia que consiguió dos títulos consecutivos fueron los Cubs de Chicago hace más de 100 años. Los Cachorros ganaron en las ediciones de 1907 y 1908.

Los Atléticos fueron el segundo equipo en conseguirlo en los años de 1910 y 1911. En esa época, la franquicia jugaba en Philadelphia.

Lo volvieron a hacer en la década de 1929 y 1930 y por tercera vez en de 1972 a 1974 con tres títulos seguidos.

Boston Red Sox también ganó dos títulos consecutivos en 1915-1916 con Babe Ruth como pitcher y bateador.

Los Gigantes derrotaron a los Yankees en dos Series Mundiales consecutivas, las primeras en ser entre dos equipos de Nueva York. Los Gigantes ganaron las ediciones de 1921-1922.

Luego la Gran Maquinaria Roja, liderada por Johnny Bench, ganó dos Series Mundiales en 1975 y 1976.

Antes de los Yankees en el 2000, los Blue Jays de Toronto ganaron dos títulos consecutivos en 1992 y 1993, los únicos títulos que tiene la franquicia en su historia.

Los Dodgers pueden ser el primer equipo de la Liga Nacional, desde los Rojos de Cincinnati de 1975-1976, en ganar dos campeonatos seguidos.

