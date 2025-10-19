Falleció el pelotero venezolano Jesús Montero, ex Yankees

El mundo del beisbol recibió una triste noticia este domingo 19 de octubre: el fallecimiento del venezolano Jesús Montero, exprospecto de los Yankees de Nueva York y pelotero con paso por los Marineros de Seattle. Tenía 35 años. El club neoyorquino confirmó la noticia en un comunicado oficial, lamentando la pérdida de quien alguna vez fue considerado una de las mayores promesas del beisbol.

The Yankees are deeply saddened to learn of the passing of Jesús Montero. We send our sincerest condolences to his family & loved ones. pic.twitter.com/jlfUpPmgMt — New York Yankees (@Yankees) October 19, 2025

Según reportes de medios locales, Montero sufrió un accidente de motocicleta a comienzos de octubre y permaneció hospitalizado en Valencia, estado Carabobo, con graves lesiones internas. A pesar de los esfuerzos médicos, no logró recuperarse.

Montero fue catalogado por MLB Pipeline en 2011 como el prospecto número 1 de los Yankees y el noveno mejor de todo el sistema de Grandes Ligas. Aquel año, con apenas 21 años, registró un OPS de .814 en Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, lo que le valió su ascenso al equipo grande en septiembre. Su impacto fue inmediato: bateó para .328/.406/.590 en el cierre de la temporada, dejando claro su potencial como uno de los bates más prometedores de la organización.

De gran promesa a un adiós prematuro

Sin embargo, el futuro de Montero tomó un rumbo inesperado cuando los Yankees concretaron un intercambio con los Marineros de Seattle antes del inicio de la campaña 2012. En esa operación, Nueva York envió al receptor y al lanzador dominicano Héctor Noesí a cambio del venezolano José Campos y del dominicano Michael Pineda.

Rest in peace, Jesús Montero. Once a fount of hope and excitement in our world. Far too young for anyone to go. pic.twitter.com/lRMZp8kawC — Yankees Slut (@yankeeslite) October 19, 2025

Durante su primera temporada completa en Seattle, Montero conectó 15 cuadrangulares y mostró destellos del talento que lo había hecho destacar. No obstante, lesiones y una suspensión por uso de sustancias prohibidas limitaron su proyección. Solo participó en 73 juegos más en las Grandes Ligas y terminó su paso por la MLB en 2015.

Después, tuvo breves pasos por las organizaciones de los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore, sin regresar al máximo nivel. En Venezuela, vistió los uniformes de los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia, además de jugar con los Sultanes de Monterrey en México.

Jesús Montero culminó su carrera en las Grandes Ligas con promedio de .253, 28 jonrones y 226 juegos disputados. Hoy, el beisbol venezolano despide a un jugador que dejó su huella tanto en su país como en el diamante de las mayores.



