Kurt Suzuki es el nuevo mánager de los Angels

El exjugador y All-Star de la MLB, Kurt Suzuki, fue designado como nuevo mánager de Los Angeles Angels, según informó Jon Heyman del New York Post y MLB Network. El exreceptor, de 42 años, da así el salto desde la oficina del club hacia el banquillo, donde buscará poner orden y darle identidad a un equipo que lleva más de una década sin resultados consistentes.

La noticia llega apenas un día después de que los Angels rompieran negociaciones con Albert Pujols, quien era otro de los nombres en consideración para el puesto. Sam Blum, de The Athletic, señaló que las conversaciones se detuvieron luego de que ambas partes no lograran acercarse en los términos económicos ni en la duración del posible contrato.

OFFICIAL: The Angels have hired Kurt Suzuki as the Club’s manager. pic.twitter.com/4ZrL2r6hJj — Los Angeles Angels (@Angels) October 21, 2025

Del campo a la dirección técnica: una nueva etapa para Suzuki

Kurt Suzuki desarrolló una carrera de 16 temporadas en las Grandes Ligas, entre 2007 y 2022, en la que vistió los uniformes de cinco equipos distintos. Fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2014 con los Minnesota Twins y ganó la Serie Mundial de 2019 con los Washington Nationals. Su vínculo con los Angels es reciente: jugó sus dos últimos años profesionales con la franquicia de Anaheim antes de retirarse.

Desde 2023, el hawaiano se desempeñaba como asistente especial del gerente general Perry Minasian, una posición que le permitió conocer de cerca la estructura y los desafíos internos de la organización. Esa experiencia podría ser clave para su nueva función en el banquillo.

El nombramiento de Suzuki llega tras una temporada decepcionante para los Angels, que cerraron con récord de 72-90 en 2025. El club anunció el 30 de septiembre que Ron Washington no continuaría al frente del equipo después de perderse los últimos tres meses de competencia por una cirugía de bypass cuádruple. Su reemplazo temporal, Ray Montgomery, tampoco fue retenido.

Un desafío mayúsculo en Anaheim

Los Angels atraviesan una etapa de transición. Aunque jóvenes como Zach Neto y Nolan Schanuel comienzan a destacar, el plantel presenta carencias importantes, especialmente en el pitcheo, donde tres abridores superan los 34 años. Además, según MLB.com, su sistema de ligas menores está clasificado como el cuarto peor de toda la liga, con solo dos prospectos entre los 100 mejores.

En ese contexto, el proyecto de Suzuki requerirá paciencia y tiempo. “Hay muchas cosas dentro del tejido de la organización que deben cambiar antes de que los Angels vuelvan a ser un contendiente real”, advirtió el reporte de The Athletic.

Con su reputación dentro del béisbol y su relación con el propietario Arte Moreno, Suzuki contará con margen para implementar su visión mientras la directiva intenta reconstruir desde las bases. Los Angels acumulan 10 temporadas consecutivas con récord negativo y solo una aparición en playoffs desde 2010. Su última victoria en postemporada se remonta a la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2009 frente a los Yankees.

Ahora, con Suzuki al mando, Anaheim espera dejar atrás los años de frustración y comenzar una nueva etapa de estabilidad y crecimiento.



Sigue leyendo:

· Falleció el pelotero venezolano Jesús Montero, ex Yankees

· Dodgers a por la historia: ¿Cuántos equipos han ganado dos Series Mundiales seguidas?

· Dave Roberts responde a críticas a los Dodgers: “Arruinemos el béisbol de verdad”