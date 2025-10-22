Tony Vitello da el salto del béisbol universitario a los Gigantes de San Francisco

Los Gigantes de San Francisco anunciaron a Tony Vitello como su nuevo manager para la temporada 2026.

Vitello, de 47 años de edad, viene de desempeñarse como dirigente del equipo de béisbol de la Universidad de Tennessee desde la temporada 2018.

El nuevo manager de San Francisco debutará como manager sin tener ninguna experiencia como profesional en Ligas Menores o como grandeliga.

Tennessee ha llegado hasta la final universitaria en tres de los últimos cuatro años y ganó su título en 2024.

Otros candidatos que habían sido vinculados a la vacante de mánager de los Giants incluyen al ex receptor de los Giants Nick Hundley, el mánager asociado de los Guardians Craig Albernaz, el mánager del Equipo de EE.UU. Mark DeRosa y el ex receptor Kurt Suzuki, quien fue nombrado mánager de los Angels este martes.

¿Quién es Tony Vitello, el nuevo manager de San Francisco?

La primera experiencia de Vitello como entrenador fue en 2002, cuando se desempeñó como entrenador principal asociado de los Salinas Packers de la Liga Universitaria de California.

Vitello jugó béisbol universitario en Missouri desde 2000 hasta 2002, donde ganó recibió premios por su participación.

Se ha ganado la reputación de ser uno de los reclutadores de élite en el panorama del béisbol universitario, habiendo reunido 14 clases de firmas entre las 15 mejores, incluida la cosecha de talentos mejor valorada de Estados Unidos en 2014, 2024 y 2025.

Desde que asumió como manager de Tennessee en 2018, la Universidad tiene récord de 341 victorias y 131 derrotas,

Vitello ha formado a 42 jugadores de Tennessee que han sido picks del draft de Grandes Ligas, la mayor cantidad en todo Estados Unidos en los últimos cuatro años.

El nuevo manager ha trabajado con jugadores como Max Scherzer, Andrew Benitendi, Garret Crochet, Ian Kinsler, entre otros.

