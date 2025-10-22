Dodgers a vencer un antecedente histórico en la Serie Mundial ante Blue Jays

Los Dodgers de Los Ángeles deberán vencer una cábala histórica en la Serie Mundial, luego de barrer en cuatro juegos a los Cerveceros de Milwaukee.

Esta será la quinta Serie Mundial de MLB que un equipo que barrió en la Serie de Campeonato perdió ante un equipo que llegó a siete juegos en la otra Serie de Campeonato.

En las cuatro ediciones anteriores, el equipo que llegó a siete juegos terminó derrotando al que barrió en cuatro juegos. Esto pone a los Dodgers con un antecedente negativo ante los Azulejos de Toronto.

Los cinco antecedentes de Serie Mundial entre estos rivales de Serie Campeonato:

Dodgers vs. Athletics – 1988 (Dodgers ganó 4-1)

Cardinals vs. Tigers – 2006 (Cardinals ganó 4-1)

Red Sox vs. Rockies – 2007 (Red Sox ganó 4-0)

Giants vs. Tigers – 2012 (Giants ganó 4-0)

Los Dodgers han tenido una semana completa de descanso tras barrer a Milwaukee en cuatro juegos. Por su parte, los Blue Jays solo descansaron cuatro días y recibirán a Los Ángeles para los juegos 1 y 2 de la Serie Mundial.

Dodgers le quita importancia al descanso extra

Shohei Ohtani respondió sobre el descanso prolongado y cómo ayudará después de una serie “estresante”.

“Lo veo como algo positivo en términos de poder descansar, tanto como jugador de posición como lanzador”, dijo Shohei Ohtani a través del intérprete Will Ireton. “Hemos tenido algunos días malos [durante la postemporada], pero hemos jugado algunos partidos muy importantes que fueron muy estresantes”.

Max Muncy, tercera base de los Dodgers, comentó que no sabrá si afectó o no, pero que siempre que se pueda descansar antes de una Serie Mundial se aprovechará.

“No lo sé. Ya lo averiguaremos”, dijo el tercera base Max Muncy. “Pero siempre que puedas llegar a la Serie Mundial, la aprovecharás. No importa la situación. La aprovecharás para llegar a la Serie Mundial”.

Los Dodgers abrirán con Blake Snell en el Roger Centre en lo que será una final de Grandes Ligas inédita y que bucan ser el primer equipo con un bicampeonato en 25 años.

