Turista fue drogada y violada por un falso conductor de Uber en Miami: un hispano detenido

Un conductor de viajes compartidos identificado como Rafael Martínez, de 42 años, fue arrestado en Miami-Dade, Florida, acusado de agresión sexual contra una víctima físicamente indefensa, tras presuntamente drogar y violar a una turista en Miami Beach el 25 de enero de 2024.

Según el informe policial, la víctima, que visitaba la ciudad con una amiga, perdió el conocimiento después de beber de una botella de agua abierta que Martínez le ofreció dentro de su vehículo.

De un bar al horror

La mujer había pasado la noche en el Hotel Faena, donde tomó algo antes de despedirse de su amiga, quien regresó al alojamiento.

Minutos después, al salir del bar para pedir un Uber, Martínez se le acercó y le preguntó si necesitaba un viaje. Al aceptar, el hombre le pidió que subiera a su auto y aseguró que luego registraría la carrera en la aplicación.

Dentro del vehículo, la víctima pidió agua y el conductor le entregó una botella abierta de agua vitaminada. Poco después, comenzó a sentirse “mal y mareada” antes de desmayarse.

Horas más tarde, la mujer despertó en un sofá dentro de un apartamento desconocido, con Martínez frente a ella ofreciéndole tequila. No podía sostener el vaso, por lo que él le sostuvo la mano para hacerla beber.

La siguiente imagen que recordó fue estar desnuda en una cama. Se vistió, salió del apartamento y pidió un Uber hasta su alojamiento, donde denunció los hechos ante la policía.

Los investigadores rastrearon el paradero de la víctima hasta el complejo Park Place by the Bay, en el noroeste de Miami, donde reside Martínez.

Pruebas de ADN confirmaron la agresión

El jefe de seguridad del edificio declaró haber visto a la mujer desorientada y en evidente estado de embriaguez. Imágenes de seguridad mostraron a Martínez acompañando a la víctima en el ascensor y bajando a su piso.

Un análisis toxicológico reveló presencia de etanol, acetona y un metabolito de THC en el cuerpo de la víctima. Posteriormente, un kit de violación permitió obtener ADN, el cual coincidió con el del sospechoso.

Durante la audiencia, la jueza Mindy Glazer determinó que Martínez permanezca detenido sin derecho a fianza, al confirmar la correspondencia genética entre el acusado y las muestras recolectadas.

Un portavoz de Uber afirmó que el conductor no estaba activo en la aplicación al momento del incidente, pero fue expulsado de la plataforma.

“La seguridad de todos los que usan Uber es nuestra máxima prioridad y estamos listos para ayudar a las autoridades en su investigación”, señaló la empresa.

