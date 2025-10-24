Fiscalía de EE.UU. pide aplazar audiencia de “El Cuini” ante presunto acuerdo de culpabilidad

La fiscalía del gobierno de Estados Unidos y la defensa de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, solicitaron aplazar hasta enero de 2026 la audiencia del acusado, previendo la posible firma de un acuerdo de culpabilidad, según documentos presentados en la Corte Federal en Washington D.C.

El imputado, considerado por las autoridades estadounidenses como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue enviado a EE.UU. el 12 de agosto de 2025 junto con otros 25 presuntos criminales mexicanos. En su cargo enfrenta acusaciones por tráfico de cocaína y metanfetamina, crimen organizado y uso de armas de fuego. De ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

El documento de moción conjunta presentado por la fiscalía —encabezada por Margaret Moeser y Kaitlin Sahni— y la defensa, a cargo del abogado Robert Feitl, indica: “Desde la última audiencia de estatus, el gobierno ha producido una voluminosa cantidad de evidencia a la defensa… Las partes necesitan tiempo adicional para concluir sus negociaciones con relación a un potencial acuerdo de culpabilidad”.

Además, se propone que la nueva comparecencia tenga lugar el 22 de enero de 2026 o en una fecha próxima que fije el tribunal.

La audiencia original estaba programada para el próximo viernes, pero al considerar la complejidad del caso —en el cual “El Cuini” es señalado de dirigir una red de financiación del CJNG— ambas partes acordaron que un aplazamiento facilitaría las negociaciones.

La solicitud de aplazamiento fue aceptada por el tribunal, que analiza la moción presentada.

El interés de Estados Unidos en este caso refleja uno de los mayores operativos contra el crimen organizado. Las implicaciones de un acuerdo de culpabilidad podrían incluir cooperación del acusado con autoridades y una reducción de sentencia, lo cual tendría impacto en las estructuras de financiamiento del crimen organizado en México y la frontera.

