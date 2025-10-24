Kevin Álvarez cobijado por el plantel del América frente al repudio de su afición

Frente al momento tan complicado que atraviesa Kevin Álvarez en el América debido al repudio que le manifestaron los aficionados de las Águilas el pasado martes contra el Puebla al abuchearlo en todo momento y pedir su relevo en el terreno de juego, sus compañeros salieron a respaldarlo.

Lo anterior fue revelado por Miguel Vázquez en conferencia de prensa, quien expuso que todos en el vestidor están conscientes del grave problema que atraviesa el jugador que llegó hace tres torneos a las Águilas y que no ha logrado consolidarse, mucho menos ahora, después del error que derivó en el primer gol de Cruz Azul en el pasado clásico capitalino.

“Nosotros en cancha y en el vestidor, siempre le decimos que no se desconcentre, porque sabemos de sus cualidades y por algo está en América, creo que la afición es muy exigente, pero sabemos que Kevin (Álvarez) es muy capaz de dar un buen espectáculo y reconciliarse con la afición”, dijo Vázquez.

Aparte, Álvarez se ha convertido en un dolor de cabeza para el técnico André Jardine, pues su alto salario provoca que no borré por completo al citado lateral volante que en el Mundial de Qatar 2022 tuvo su cenit al ser convocado por el técnico Gerardo Martino a la justa mundialista y ver acción contra Argentina y Arabia Saudita.

Empero, al llegar al América procedente del Pachuca en una cifra de alrededor 11 millones de dólares hizo pensar que solo restarían detalles y una buena participación en las Águilas para emigrar a Europa, pero de pronto cuestiones extrafutbolísticas lo llevaron a restar presencia en el plantel americanista.

Álvarez, no obstante, no se amilanó y empezó a recuperar su nivel en las primeras fechas del actual torneo Apertura 2025 para ser tomado en cuenta en la selección de México para los duelos de la fecha FIFA de octubre contra Colombia y Ecuador.

Pero el reciente error contra Cruz Azul revivió el malestar y encono contra el defensa lateral de las Águilas al grado de que al finalizar el primer tiempo del partido contra la Máquina fue abucheado y repudiado por los seguidores americanistas al grado de que llegó abatido al vestidor y es donde fue arropado por sus compañeros y por el cuerpo técnico.

Se espera que este viernes Kevin Álvarez siga en el cuadro titular del América contra Mazatlán, porque de lo contrario la señal dentro del plantel de Coapa será que los aficionados terminaron ganando la batalla al quitarle todo su apoyo al exjugador del Pachuca.

