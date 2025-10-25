Cómo esconder y bloquear aplicaciones en tu iPhone

El iPhone tiene una función que permite ocultar o bloquear apps si no eres el dueño del teléfono. Una vez bloqueadas u ocultas, esas aplicaciones requerirán del reconocimiento facial Face ID o del password para ser accesibles.

1. ¿Qué significan “bloquear” y “ocultar” una app?

Bloquear: Permite que una app sólo se abra mediante autenticación (Face ID/Touch ID o código). Además, su contenido no aparece en lugares secundarios como notificaciones, búsqueda, sugerencias de Siri, etc.

Ocultar: Además de bloquearla, la app desaparece de la pantalla de inicio y se traslada a la carpeta “Ocultos” en la Biblioteca de apps. Sólo funciona para apps descargadas por el usuario y no para las que vienen preinstaladas en el teléfono, (por ejemplo Cámara, Contactos, Mapas, Ajustes…).

Aviso importante: El estado de “bloqueada” u “oculta” se aplica únicamente en ese dispositivo; no se sincroniza si tenemos la misma app en otros dispositivos. Si tienes varios iPhones o iPads, deberás repetir el procedimiento en cada uno.

2. Cómo bloquear una aplicación

– En la pantalla de inicio de tu iPhone, localiza la app que deseas bloquear.

– Mantén pulsado su icono hasta que aparezca el menú de acciones rápidas.

– Ve a Opciones (o “Options”) → luego selecciona “Requerir Face ID” (o “Touch ID” / “Código”).

– Te pedirá autenticarte para confirmar.

– A partir de ese momento, al tocar la app verás el prompt de Face ID / Touch ID / código antes de que se abra.

Cómo desbloquear la app:

– Ve a la pantalla de inicio y localiza la app bloqueada.

– Mantén pulsado su icono hasta que aparezca el menú.

– Toca “No Requerir Face ID / Touch ID / Código”. Autentícate para confirmar.

3. Cómo ocultar una aplicación

– Desde la pantalla de inicio, localiza la app que quieres ocultar.

– Mantén el icono pulsado para abrir el menú de acciones rápidas.

– Selecciona Opciones → “Requerir Face ID / Touch ID / Código”.

– Elige “Ocultar y Requerir Face ID” (o equivalente) y autentícate.

– La app desaparecerá de la pantalla de inicio y se moverá a la carpeta “Ocultos” dentro de la App Library.

Crédito: Apple | Cortesía

Cómo abrir una app oculta

– Desde la pantalla de inicio, desliza hacia la Biblioteca de apps (App Library).

– Toca la carpeta “Ocultos”, luego autentícate.

– Verás la app oculta; selecciónala para abrirla (volverás a autenticarte si está bloqueada).

Cómo volver a mostrar (desocultar) una app

– En la App Library → carpeta “Ocultos”, mantén pulsado el icono de la app que quieres volver a mostrar.

– Toca “No Requerir Face ID / Touch ID / Código” para quitar el bloqueo (si lo tenía). Autentícate.

– Arrastra la app de vuelta a la pantalla de inicio si así lo deseas.

¿Para quién es útil esta función?

– Para quienes prestan su iPhone a amigos, familiares o colegas y desean restringir qué apps pueden abrirse.

– Para proteger la información sensible (apps de finanzas, trabajo, mensajería privada) de miradas no deseadas.

– Para quienes buscan una capa extra de privacidad en su dispositivo personal compartido o en entornos públicos.

Ocultar una aplicación evita que miradas no deseadas puedan verla en la pantalla. Crédito: Gemini | Impremedia

Conclusión

Las opciones de bloquear y ocultar apps en el iPhone son una auténtica herramienta de control sobre tu privacidad y seguridad digital. Con unos simples pasos —mantener pulsado, elegir “Requerir Face ID” y/o “Ocultar”— puedes asegurarte de que solo tú (o quien tú elijas) tenga acceso a determinadas aplicaciones.

