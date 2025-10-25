Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de octubre de 2025

LEO

Ya era hora de que entendieras que no todo lo que brilla es oro ni toda sonrisa viene con buenas intenciones. Persona del pasado volverá, pero nomás para recordarte con quién sí y con quién ni aunque te paguen. Se te va a caer la venda de los ojos sobre cierta persona que jurabas diferente, pero resultó más corriente que agua de garrafón en fiesta. Un familiar que se había alejado regresa y te llenará de nostalgia y recuerdos, pero también de aprendizaje.

Prepárate porque vienen días intensos, de reflexión y cierre de ciclos. Tendrás que mirar atrás y poner punto final a lo que te dolió para no repetir las mismas historias de siempre. Manda derechito al chorizo a los que nomás te quitan la paz, porque la vida está pa’ gozar, no pa’ aguantar tarugadas. Reunión familiar a la vista: aprovecha para perdonar y liberar, aunque sea por salud mental.

Sueles fijarte en lo más difícil, en lo imposible, y ahí está tu encanto, pero también tu tormento. Ten cuidado con personas interesadas que solo se acercan cuando necesitan algo, no por cariño. Los cambios que vienen te van a sacudir bonito, pero también te abrirán puertas que jamás pensaste. Confía en ti, que cuando Leo se levanta con la corona bien puesta, nadie lo detiene, ni la envidia más afilada.

VIRGO

Tú que todo lo analizas hasta el bostezo, te traigo aviso celestial: alguien de piel blanca regresará a tu vida con promesas y ojitos de cordero, pero antes de soltar el corazón, investiga si su intención es amor o puro pasatiempo. Vas a descubrir una verdad sobre alguien en quien confiabas y te dolerá más que pisar un lego descalzo, pero también te hará más sabio.

Habrá momentos tristes en los que sentirás que el día no rinde, pero cada lágrima será semilla de crecimiento. No temas a los cambios, vienen para que te acomodes donde sí perteneces. Tu carácter fuerte es tu sello, pero cuidado, porque a veces en lugar de poner límites, levantas muros. Aprende a distinguir quién merece tu cariño y quién solo tu distancia.

No dejes que el insomnio te gane, deja de darle vueltas al pasado y duerme aunque sea por coraje. Si tienes pareja, un viaje o escapadita juntos les va a caer de maravilla. Si estás soltero, viene alguien que te moverá el tapete y te hará sonreír sin razón. Y recuerda, Virgo: el que mucho controla, poco disfruta, así que relaja ese cuerpecito y deja que el universo haga su chamba.

LIBRA

Tú que siempre quieres quedar bien con todos, este fin de semana la balanza se va a mover con fuerza. En el trabajo, aguas con los jefes o superiores porque podrían cargarte la mano nomás por verte cara de noble. Haz tu trabajo calladito y con clase, que al final las hojas caen solas y la verdad siempre flota.

Una persona de piel clara podría llegar por medio de una amistad, pero ¡ay Dios!, te va a traer un novelón de chismes y malos entendidos. Mejor sonríe, calla y observa desde tu trono. Una amistad del pasado regresará y revivirán esa complicidad bonita que los hacía inseparables.

En el amor, puede que lo que tienes ya no te llene, y eso no es pecado, es señal de que creciste. Si ya no hay chispa, ni modo, pasa la página, que para fósforos apagados mejor encendedores nuevos. No dejes que nadie te diga cómo amar ni cuándo, tú decides a quién le aflojas la caricia y a quién le niegas el beso.

Evita meterte en discusiones ajenas, porque podrías acabar embarrado sin deberla ni temerla. Recuerda: quien vive pendiente de los demás, descuida su propio jardín. Ponte guapo, sonríe y sigue brillando, que la gente habla porque tú provocas.

ESCORPIÓN

Este fin de semana la vida te pedirá cerrar capítulos, aunque te duela. Si algo quedó inconcluso, déjalo así y enfócate en lo que de verdad te prende el alma. No sigas dándole cuerda a lo que ya no camina. Cuida tu interior, porque no todo se cura con tequila ni con “ya no me importa”. Aprende a soltar sin tanto drama, que la vida sabe lo que hace.

Podría regresar un amor del pasado a querer darte lata, pero recuerda que donde hubo fuego, a veces solo quedan cenizas y olor a quemado. Ayuda a ese familiar que te necesita, aunque sea con un consejo o una palabra amable; el universo te lo pagará multiplicado. Si tienes pareja, se avecina una etapa medio floja, llena de dudas y rutinas. Agita la relación o te vas a aburrir antes del próximo eclipse.

Cuidado con las mentiras, que por una tontería puedes perder algo valioso. Sé sincero contigo mismo y con los demás, aunque duela. Se vienen grandes cambios, y aunque a veces quieras tener el control de todo, no se puede, mi amor. Aprende a dejar que cada quien viva su karma mientras tú avanzas ligero. Y recuerda: cuando Escorpión decide renacer, no hay tumba ni veneno que lo detenga.

ARIES

Este fin de semana te andas con la mecha corta, así que cuidadito con los excesos y las indiscreciones porque podrías soltar la sopa donde no debes. Tus planes y tus sueños están en tus manos, pero si sigues postergando las cosas por andar cumpliendo los deseos de medio mundo, te vas a quedar como el perro de las dos tortas: sin nada.

Vienen días medios pesados en los que ni ganas tendrás de levantarte, pero acuérdate que el éxito no llega por mensajería exprés, hay que chingarle con fe y café. Cuida mucho tu imagen, que podrías dar una impresión equivocada ante la gente y después te costará corregirlo. No te compares con nadie, cada quien carga su cruz y tú vas bien, aunque a veces no lo veas.

Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte y traerá paz a tu alma cansada. Si te das chance, podrías encontrar una relación estable, bonita y duradera. Alguien que se decepcionó de ti sigue pensando en lo que fue y no fue, pero ya ni te detengas ahí, el pasado no paga renta. Aprende a confiar más en tu talento y menos en la suerte, que cuando Aries se lo propone, conquista hasta al destino.

TAURO

Tus trámites y papeleos por fin se acomodan y todo saldrá bien, pero eso sí, te vas a andar jalando los pelos del estrés. No te me desesperes, porque al final todo cae por su propio peso, igualito que los secretos mal guardados. Es tiempo de iniciar de nuevo en las amistades: limpia tu lista de contactos y saca a los que nomás te buscan para el chisme o para pedir favores.

Si tienes pareja, una noticia los va a unir más que nunca y quitará de en medio a alguien que los traía con malas vibras. Cuídate de caídas, torceduras y pequeños accidentes, porque andarás distraído. Se avecina un chisme que te incomodará, pero respira y no des tu opinión, que no todo merece respuesta.

Una amistad siente algo por ti, pero no se atreve a dar el paso por miedo a tu rechazo; si te late, lánzate, que la vida es muy corta pa’ quedarse con las ganas. Te llegará un regalo sorpresa que te sacará la sonrisa y habrá armonía familiar, algo que hace rato necesitabas.

Y ya deja de vivir preocupándote por el “qué dirán”. El día que te valga, ese día serás libre. Cierra ciclos con amores mediocres y deja espacio para quien de verdad te valore, que la vida no está pa’ andar remendando corazones ajenos.

GÉMINIS

Esta semana tu optimismo será tu mejor amuleto. No dejes que amistades chismosas te saquen de tu centro, muchas solo quieren verte caer. Si tienes pareja, no te hagas historias en la cabeza sin pruebas, porque podrías armar una tormenta donde solo había brisa. Aprende a confiar más en ti y menos en tus inseguridades.

Cuidado con golpes o caídas, estarás medio torpe por andar con la mente en la luna. Pero mira, vienen días tan buenos que te vas a acordar por qué valió la pena aguantar tanto. No permitas que nadie te robe tu alegría, porque cuando sonríes, hasta los problemas se achican.

En el trabajo y el amor se vienen cambios intensos; si tienes pareja, podrían tener un pleitito por un malentendido, pero si no dramatizas, todo se arregla. Si estás soltero, alguien nuevo te rondará y te dejará más confundido que feliz, así que no te aceleres, deja que las cosas fluyan.

Define bien qué quieres y qué ya no. La vida te está dando chance de limpiar tu camino, así que manda al carajo lo que no sirve. No vivas para complacer a otros, vive para sorprenderte tú mismo.

CÁNCER

Ya no cargues con penas viejas. Vienen amores nuevos, frescos y sabrosos, pero primero tienes que soltar las heridas del pasado. Si no sueltas, no hay espacio para lo bonito. No dejes que la gente se meta tanto en tu vida, hay quienes nomás se acercan a sacarte información y luego la riegan por todos lados. Sé más reservado y no des explicaciones a quien no las merece.

No te andes culpando por errores ajenos, lo que fue ya fue, y si el otro no supo valorarte, peor pa’ él. Cuida tu lengua, porque podrías soltar un comentario de más y después tener que correr a apagar incendios.

Hay alguien que te ama en silencio desde hace tiempo, y pronto se va a manifestar; podría venir de lejos o ser alguien que te admira desde las sombras. En el dinero, llegan buenas noticias, un pago o dinerito extra que no esperabas. Pero ojo: no lo despilfarres en tonterías, que luego andas chillando.

No estés para quien solo te busca cuando necesita algo. Si tienes pareja, equilibra tus tiempos, que alguien podría querer meterse donde no lo llaman. Y si estás soltero, prepárate, porque el amor viene con todo, y tú ni te la vas a creer.

PISCIS

En tu familia se avecinan días llenos de unión, risas y hasta lágrimas de emoción. Es momento de valorar a los tuyos, porque aunque a veces te saquen canas verdes, son tu ancla y tu fuerza. Cuida tu alimentación, que últimamente te estás dando vuelo con los antojitos y los tacos de madrugada, y así como sube el pan en el horno, subirás tú de peso. Ponte a mover ese cuerpecito, aunque sea barriendo con ritmo o bailando mientras cocinas.

Vas a necesitar de amistades sinceras para poner los pies en la tierra, porque cuando te enamoras, pierdes la brújula y terminas nadando en círculos. Eres noble y bondadoso, pero cuando te traicionan, sacas el colmillo y cobras con intereses. No te apresures en cuestiones del amor, deja que madure la relación antes de aflojar la caricia, que luego vienen los arrepentimientos.

Una amistad podría andar contando tus secretos, así que selecciona bien a quién le confías tu vida. En el dinero se vienen mejoras y un proyecto nuevo que te dará luz verde para crecer. No descuides tu corazoncito: estás más sensible de lo normal y cualquier palabra te pega. Date tu lugar, no te conformes con migajas; tú mereces amor del bueno, no cariños de temporada. Y si te sientes solo, acuérdate: la soledad no mata, pero mal acompañados sí se envejece más rápido.

ACUARIO

Te aviso que esta semana la paciencia será tu mejor herramienta. Si tu pareja anda celosa o te busca pleito, no caigas en el jueguito, que no hay necesidad de incendiar la casa por una chispa. Respira, sonríe y deja que la tormenta pase. La vida te traerá una sorpresa que te va a dejar con la boca abierta, y será algo que habías deseado desde hace rato.

Cuida tus piernas y tu espalda, porque el cuerpo te está pidiendo descanso. Estás cargando más estrés del necesario, así que afloja la cuerda antes de que truene. Haz ejercicio, aunque sea caminar mientras criticas mentalmente a los demás.

Llegan nuevas amistades que te van a abrir puertas, y uno de tus sueños más grandes por fin empieza a tomar forma. En la salud, aguas con infecciones o malestares que podrían fastidiarte una celebración importante.

En el amor, si tienes pareja, no exijas lo que tú mismo no das. Y si estás soltero, cuidado con los espejismos: no todo el que te sonríe quiere algo bonito, algunos solo buscan distraerte. Deja de justificar los errores de los demás, porque mientras tú los salvas, ellos siguen hundiéndose. Tú ya hiciste tu parte, ahora deja que cada quien se revuelque en su propio drama. Concéntrate en ti, que lo mejor está por llegar.

CAPRICORNIO

Ya era hora de que la suerte volteara a verte. Cambios de planes en negocios o proyectos que te tenían con el ojo pelón, pero al final todo se acomoda mejor de lo que esperas. Llega una persona nueva que te revolverá el corazón y pondrá tus emociones de cabeza, pero también te recordará que aún sabes sentir.

Vas a entrar en una etapa poderosa, llena de éxitos y amor, pero ojo: no todo el que te aplaude te quiere ver brillar. Aprende a detectar al envidioso disfrazado de amigo. Es probable que sientas celos o inseguridad por alguien que te interesa, pero si esa persona es para ti, no necesitarás rogar.

Tu nobleza es tu debilidad, y te urge aprender a decir “no” sin sentir culpa. La malicia a veces también es defensa, no pecado. Cambiarás tu forma de pensar y entenderás por qué ciertas personas salieron de tu vida. En el trabajo o el dinero llegan buenas noticias, y un viaje podría darte la claridad que te hace falta.

Cuida tu digestión, que esos antojitos nocturnos te traen empachado. Toma agua, muévete más y no le eches la culpa al horóscopo si andas tapado. Los cambios que vienen te harán madurar como nunca, así que no sueltes tus metas: lo que ahora cuesta, después valdrá cada desvelo.

SAGITARIO

Esta semana te me andas como trompo sin cuerda, con ganas de huir y a la vez de quedarte. Vienen amores fugaces, de esos que empiezan con risas y terminan con lágrimas, pero igual te dejan buenos recuerdos y uno que otro aprendizaje.

Podrías cambiar de casa, de trabajo o hasta de ciudad; los movimientos estarán a la orden del día. No te asustes, que cada cambio es una oportunidad disfrazada. Un ex amor reaparece solo para ver si todavía te tiene en la mira; tú ni caso le hagas, que quien no supo valorarte en su momento, que se forme otra vez hasta atrás.

Cuida tu salud, porque la gastritis y la colitis andarán acechando por tus corajes guardados. Aprende a soltar lo que no puedes controlar y ríete más, que tu risa es medicina para el alma.

Evita meterte en chismes de vecindad o andar comentando lo que no te consta; recuerda que por la boca muere el pez, y tú a veces hablas más rápido que piensas.

En el amor, si estás con alguien, define qué quieres, porque podrías terminar jugando con fuego. Y si estás soltero, disfruta sin culpas, pero no confundas deseo con cariño. En lo laboral, las cosas se empiezan a acomodar, solo no bajes la guardia.

Acuérdate, Sagitario: el universo siempre recompensa al que actúa con el corazón limpio, aunque a veces llegue tarde la recompensa, pero llega.