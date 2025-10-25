Miami: el tiempo para hoy sábado 25 de octubre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 25 de octubre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 81% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 17.4 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 84 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 14.91 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:25 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:45 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá más nubes que claros con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 86 grados Fahrenheit (26 y 30ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 82%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

