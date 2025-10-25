Pronóstico del clima en Los Ángeles para este sábado 25 de octubre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con una variación entre nubes y claros. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:06 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:07 h. En total tendremos 11 horas de luz solar durante este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 73 grados Fahrenheit (14 y 23ºC).

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

