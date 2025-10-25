Un hombre llevaba varios días muerto en una residencia de ancianos en Arizona sin que nadie lo notara

Una mujer de Arizona hizo un descubrimiento desalentador en un centro de vida independiente para ancianos.

Se trata de Angela Boorn, quien fue a visitar a su tío en LifeStream en Sun City el jueves pasado, pero lo encontró inconsciente, sentado en su silla.

Los agentes del sheriff del condado de Maricopa informaron que probablemente llevaba muerto entre tres y cuatro días. Boorn comentó que aún está en shock y se siente culpable por haber confiado en el personal del centro.

Comentó que su tío, Gerald McClellan, era como un segundo padre para ella, y que no podía creer que fuera ella quien lo encontrara, días después de su muerte.

“Parecía un esqueleto en una silla. La cara y los ojos estaban hundidos”, dijo Boorn al canal KPHO, afiliada de CBS en Phoenix, donde agregó que su tío de 75 años se había mudado al centro de vida independiente en enero, tras el fallecimiento de su esposa.

“Le prometí a mi tía que lo cuidaría cuando falleciera”. Según Boorn, pagaba la renta mensual de casi $1,700 dólares porque creía que existían mecanismos para evitar que sucedieran cosas así.

Llevaba varios días muerto

A Boorn le dijeron que todos los residentes debían pulsar un botón cada mañana para indicar al personal que estaban bien. “Todos los días, a las 10 a. m., se suponía que un miembro del personal debía contactarlo o ir a ver cómo estaba”, dijo.

Pero, al parecer, eso no sucedió cuando más importaba. “Solo recuerdo haber salido corriendo de la habitación, haber ido a recepción y haberle preguntado cuándo fue la última vez que lo revisaron”, comentó a KPHO.

Según Boorn, el director ejecutivo de LifeStream le informó que nadie lo había visto desde el fin de semana anterior. “No pulsó el botón; intentaron llamarlo, no lo localizaron y tampoco fueron a ver cómo estaba”, dijo Boorn. “No fue un día, ni dos, ni tres, sino cuatro”, añadió.

Los agentes del Sheriff del Condado de Maricopa confirmaron que McClellan llevaba varios días muerto antes de que llamaran al 911.

“Nadie debería tener que ver eso. Ni siquiera parecía una persona porque llevaba allí tanto tiempo… Quienes tengan familiares allí, cuídense de su familiar, porque claramente no lo están haciendo”, indicó la joven.

LifeStream emite comunicado

Por su parte, el centro de vida asistida expresó su profunda consternación por la pérdida de un residente.

“LifeStream at Sun City está profundamente entristecido por el fallecimiento de uno de nuestros residentes. Nuestras más sinceras condolencias y oraciones están con su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”, compartió el equipo en un comunicado.

“Extendemos nuestra sincera gratitud al personal de emergencias por su compasión, profesionalismo y apoyo”, agregaron.

Un portavoz del centro de vida independiente afirmó que no divulgarán más información sobre la situación por respeto a la privacidad de la familia.

