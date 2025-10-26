Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de octubre de 2025

LEO

Ten cuidado con perder dinero u objeto de valor porque podría desaparecer cuando menos lo esperes. Sé más cuidadoso, mi cielo, que no todo lo que brilla es oro y hay gente bien mañosa rondando. Se avecinan cambios de última hora, sobre todo en lo económico, muchos te van a beneficiar si no te desesperas y mantienes la calma. Una amistad comenzará a tirarte la onda, se le ve el colmillo, pero también el interés; tú decide si le sigues el juego o le das cortón. Ya deja de hacerte bolas y atiende tu vida, no dejes que comentarios tontos de gente sin oficio te arruinen tus días, aprende a que se te resbale todo lo que venga de bocas ociosas.

Es momento de hacer limpieza de gente sin propósito, depura, saca la escoba y barre a todos esos que solo te estorban y te drenan la energía. Sentirás la presencia de alguien que ya no está contigo físicamente, pero vendrá a cuidarte desde el cielo, a darte señales y a ponerte en orden. Recuerda, si los tratas como reyes, como reyes te van a humillar, pero si los tratas como perros fieles, esos jamás te fallan. Quizás diste lo mejor de ti en el pasado y no resultó, pero la vida te tiene reservada una revancha. Ponte perra, que vienen días donde vas a demostrar de qué estás hecho, Leo. Y por amor de Dios, deja de llorar por quien ya anda feliz en otro corral, mejor acomódate la corona y sigue reinando.

VIRGO

En los negocios, la suerte te sonríe, pero no te atrevas a invertir en algo que ya te dejó puro coraje, porque sería como aventar el dinero al drenaje. Aprende que no todo merece una segunda oportunidad, sobre todo en el amor, porque te volverán a jugar el dedo en el hocico y de la peor manera. Cambia tu actitud, levanta ese ánimo y piensa positivo si de verdad quieres ver resultados chulos en tus metas. En estos días andarás de lengua suelta, soltando verdades que a más de uno le van a picar como chile en la herida, pero ni modo, ya te vale mauser lo que piensen.

Si tienes pareja, cuidado con los chismes de terceros o familiares metiches, porque podrían poner en jaque tu relación. Si sientes que la cosa se está llenando de mentiras y dudas, reinicia todo, cambia la rutina y reconquista a tu pareja como al principio, cuando no se despegaban ni para ir al baño. Aprende a escuchar sin gritar, a querer sin exigir, y sobre todo, a no perderte en querer salvar lo que ya se está hundiendo. Te viene una oportunidad muy buena para sanar algo pendiente del pasado. Y si estás soltero, pues prepárate, porque donde menos lo imagines podría aparecer alguien que te cambie el humor… y las noches.

LIBRA

Cambios fuertes vienen en tu vida, mi amor, y aunque te asusten, son la puerta para lo que sigue. Recibirás señales del universo que te mostrarán el camino correcto, pero tú no te hagas el que no ve. Es momento de ponerle un alto a las personas imprudentes que con sus comentarios quieren dejarte mal parado. No permitas que amores del pasado vuelvan a tocar tu puerta, porque solo te traerán dolores de cabeza y recuerdos de los que cuesta hasta el analgésico emocional.

Cuida lo que comes, que el estómago anda sensible y podrías acabar visitando al doctor. Si tienes pareja, una noche apasionada fuera de casa puede revivir la llama, pero aguas con los celos y las indirectas, porque podrías ofender a quien más quieres por llamar la atención. Arriésgate a nuevas oportunidades, sal de la rutina, cambia el chip, y verás cómo se te abre el panorama. En los negocios hay suerte, algo bueno se cocina y te va a dejar buena lana si sabes aprovecharlo. Tus sueños estarán bien locos, pero ojo, muchos serán premonitorios: lo que veas en ellos podría convertirse en realidad. Y no olvides: no todo el que te sonríe te desea bien, aprende a distinguir la miel del veneno.

ESCORPIÓN

No es que el amor no sea para ti, corazón, es que desconfías tanto que ni Cupido te quiere apuntar. Date chance, arriesga el corazón y conoce más a esa persona, que el amor no se construye en un día ni se encuentra por accidente. Es momento de cambiar tu forma de ver la vida y dejar de cargar con lo que te dolió, porque la vida te va a devolver lo que te negó, y por partida doble. En la economía vienen mejoras que te van a sorprender, pero ojo, no te dejes manipular por nadie, tú tienes la última palabra.

Un embarazo se anuncia en la familia o en una amistad cercana, y eso traerá alegría y movimiento. Pero cuidado, en la medida en que sigas tocando la herida, va a seguir sangrando. Cierra ciclos, deja de revolcarte en lo que fue y deja que el universo haga su trabajo. Un amor a distancia podría presentarse, pero si ya sabes cómo acaba eso, mejor ni te metas en esos trotes. Cuida tu estómago, que la colitis y la gastritis andan al acecho, y no te hagas el mártir, que tú solito te causas la mitad de tus males por preocuparte de más. Ponte guapo o guapa, porque vienen días en que vas a brillar sin esfuerzo, y más de uno va a querer probar el veneno de tu encanto.

ARIES

Si ya tienes pareja, podrías empezar a pensar en formalizar o hasta en boda, pero no corras, que luego te me asustas cuando las cosas se ponen serias. Ten cuidado con hablar de más, mi cielo, porque traes un chisme atorado que te quema la lengua y si lo sueltas en el momento equivocado podrías perder amistades o generar un problemón de los buenos. A veces te decepcionas porque sientes que tus sueños van muy lentos, pero recuerda que Roma no se hizo en un día y tú tampoco.

Cuida lo que te llevas a la boca, que los antojos y el descuido te pueden dejar con una infección estomacal o unos kilos de menos. En temas de familia, podrías enterarte de una traición o mentira que te saque de onda, pero no pierdas la calma, que el que ríe al último ríe mejor. En lo sentimental, no tengas miedo de los cambios, que esos mismos te van a enseñar qué tipo de amor mereces y cuál no te conviene ni tantito.

Vendrán días de reflexión y aprendizaje, aprenderás a no caer dos veces con la misma piedra, y sobre todo, a cuidar tu paz mental como si fuera tu último billete del día. Si te piden ayuda, dásela, pero no a costa de tu tranquilidad. ¡Ponte perra, Aries!, que cuando tú te propones algo no hay fuerza humana que te detenga.

TAURO

Ten cuidado con aflojar el gaznate, porque podrías decir algo que lastime a alguien de tu familia y luego te andes arrepintiendo. No hables por hablar, mi cielo, piensa antes de soltar veneno, que la palabra una vez dicha ya no tiene regreso. Es momento de cambiar tu chip y empezar a ver la vida con más positivismo; tú puedes con todo, pero te encanta complicarte.

Ya no quieras resolverle la vida a todos si ni la tuya has terminado de enderezar, que la gente abusiva se te trepa hasta en el alma si los dejas. Gente tonta e infeliz sobra, y tú no estás para recoger basura emocional, así que saca la escoba y limpia tu entorno. Aprende a confiar en quien te da motivos y no en quien solo te endulza el oído.

Un nuevo amor podría andar rondándote, pero sal de tu cueva, mi vida, que el amor no te va a encontrar encerrado. Arréglate, vístete bonito, y sal a que te dé el aire, que Cupido no reparte flechas por paquetería. En el trabajo, podrías recibir una oportunidad que te saque del aburrimiento, pero tendrás que decidir rápido. Y no te me hagas el terco, Tauro, que si sueltas lo viejo, llega lo nuevo y te cambia la suerte. Cuida tu garganta, porque podrías andar ronco de tanto tragar corajes ajenos.

GÉMINIS

Cuídate de lo que dices, porque últimamente traes la lengua más filosa que machete nuevo y podrías meterte en problemas bien perros por malentendidos. Se visualiza un rompimiento de pareja o amistad cercana, y aunque te duela, en el fondo te alegrará porque era algo que ya no sumaba.

Viene un dinerito extra, pero también el riesgo de comprar algo que se te va a descomponer en dos patadas. En el trabajo o en proyectos personales, vienen segundas oportunidades, pero deberás hacerte responsable de tus actos, porque la vida no perdona al que no aprende la lección. Si tienes pareja, podrías enfrentarte a un embarazo sorpresa; así que si no quieres hijos por ahora, ponte listo, porque todo lo que hagas va a pegar como super glue.

Tus decisiones en estos días serán clave para no repetir errores. Aprende a decir “no” sin culpa y deja de querer quedar bien con todo el mundo. Vienen oportunidades en muchos aspectos: trabajo, viajes y hasta amores nuevos, así que mantente al tiro. El karma ya anda afinando cuentas y le va a cobrar a quienes te hicieron daño.

Y si en el amor has perdonado infidelidades o mentiras, piénsalo dos veces antes de hacerlo otra vez, porque quien te falla una vez lo hará dos y tres si se lo permites. Recuérdalo, mi Géminis: el amor no se ruega, se merece.

CÁNCER

A veces eres tan noble que terminas ayudando a medio mundo menos a ti mismo. Apréndelo de una vez: no puedes salvar a todos, ni siquiera a los que se ahogan en su propio drama. Vienen días de reflexión donde entenderás quién sí merece tu tiempo y quién solo se aprovecha de tu bondad.

Se avecina un viaje muy especial, probablemente con familia o alguien muy cercano, y la pasarás de poca madre si controlas los gastos. Cuida tu economía, que andas medio gastalón y podrías quedarte corto. Si últimamente ha habido celos o desconfianza en tu relación, eso se va a calmar cuando empiecen a hablar con la verdad, sin mentiras piadosas.

Vienen sorpresas románticas, detalles y reconciliaciones que te harán sentir en el cielo. Aprovecha ese ciclo para fortalecer los lazos con tu pareja o abrir tu corazón si estás soltero. Pero también te advierto: una noticia te sacará de onda y pondrá a prueba tu paciencia. No te precipites, escucha, respira y luego decide.

Personas del pasado podrían querer meterse de nuevo en tu vida; no abras puertas que ya clausuraste, mi vida. Aprende a decir “hasta aquí” y cuida tu salud, sobre todo el estómago, que los corajes te lo traen revuelto. Cáncer, recuerda que quien te quiere no te complica, te da paz.

PISCIS

Un amor del signo de Leo o Escorpión podría llegar para darte la paz que tanto necesitas, pero cuidado, mi vida, porque su carácter no será fácil de sobrellevar. No quieras cambiar a nadie, cada quien carga su propio costal de mañas. Es momento de ponerle acción a ese negocio que traes en mente desde hace rato, deja de darle vueltas y lánzate, porque estás en una etapa en la que el dinero fluirá como agua bendita.

Eso sí, cuidado con andar mintiendo, porque tarde o temprano todo sale a la luz y tú no naciste para actor o actriz de telenovela, así que mejor di la verdad. Tendrás días en los que por fin entenderás el porqué de muchas cosas que no te cuadraban, pero no te me deprimas, que todo pasa por algo. Cuida tus pasos, que podrías tener un pequeño accidente o caída si no andas atento, y eso te podría mandar directo al hospital.

Un negocio nuevo te abrirá las puertas para mejorar tu economía, y aunque al principio sientas miedo, verás que será tu salvación. En el amor, se alejarán amistades que ya no vibran contigo, y llegarán personas que te ayudarán a crecer. Quien te quiera, te lo va a demostrar con hechos y no con palabritas dulces. Aprende a desconfiar hasta de tu sombra, porque hasta ella a veces se desaparece cuando oscurece. Piscis, este cierre de mes te sacudirá, pero será para limpiarte de lo que no sirve y dejarte más fuerte que nunca.

ACUARIO

Ten mucho cuidado con andar llevando y trayendo chismes, mi cielo, porque podrías ser tú quien termine embarrado en medio de un conflicto ajeno. No todo lo que escuchas es verdad, así que mide tus palabras antes de abrir el hocico. Estás entrando en una etapa de grandes cambios, de esas que dan miedo pero al mismo tiempo emocionan. Aprende a disfrutar de lo nuevo y deja de cargar con los problemas de medio mundo, porque ya bastantes tienes con los tuyos.

Cuida tu estómago, que los corajes y el estrés podrían pasarte factura. En los próximos días te vas a llenar de impotencia por ver injusticias o actitudes hipócritas de gente cercana, pero mantén la calma, que la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar.

Di lo que sientes sin miedo, pero con elegancia, no todo se arregla a gritos. Quien te quiera te aceptará con todo y tus rarezas, pero tampoco abuses de la paciencia ajena, que ni los santos aguantan tanto. Ponte las pilas y haz un cambio en tu imagen o rutina, te hará sentir renovado.

No trates de imponer tu voluntad, deja que cada quien se tropiece con su propia piedra. Dedícate a ti, que últimamente te has descuidado. Un familiar te necesitará en próximos días, préstale tu apoyo, pero no cargues con responsabilidades que no te tocan. Acuario, este es tu momento para cerrar bocas y brillar sin pedir permiso.

CAPRICORNIO

Ya es momento de que veas la vida con otros ojos, mi amor, y te enfoques solo en las personas que realmente lo merecen. No dejes que la vida te cobre dos veces la misma factura, y sobre todo, no caigas en chismes de vecindad que no te dejan nada más que dolor de cabeza. Has estado descuidando tus cosas por andar de buen samaritano con quien ni las gracias te da.

¿Y tú crees que vale la pena darle una segunda oportunidad a quien ya te hizo pedazos? Pos no, mi vida. Lo que se rompe, aunque lo pegues, ya no queda igual. Si un ex anda rondando, mejor cierra ese capítulo y quédate con la enseñanza. Puede haber mejoría en la relación si aprendes a poner límites, pero no te ilusiones de más.

Una enfermedad en un familiar podría preocuparte, pero se resolverá pronto si no dramatizas. En el amor, alguien de tierras lejanas despertará algo en ti, un sentimiento fuerte y bonito, de esos que te hacen suspirar y volverte adolescente otra vez. Déjate llevar, pero sin perder el juicio.

Es tiempo de hacer caso a tu corazón, de perdonarte por lo que hiciste o dejaste de hacer. Ya no te castigues por errores viejos, porque eso solo te frena. Sal, disfruta, y atrévete a vivir nuevas aventuras. Capricornio, la vida te está abriendo caminos, pero si no te mueves, ni el destino sabrá dónde encontrarte.

SAGITARIO

Prepárate, mi amor, porque la llegada de una amistad nueva te va a cambiar la perspectiva de muchas cosas. Esa persona te ayudará a ver la vida de manera distinta y a soltar lo que ya no sirve. No le des espacio en tu corazón a quien solo te ilusiona con palabras bonitas, pero no mueve ni un dedo por ti.

Tu carácter fuerte es tu escudo y también tu debilidad, aprende a usarlo con sabiduría. A veces te caes y sientes que el mundo se te viene encima, pero cuando te levantas, lo haces con más fuerza y con un brillo que ni la envidia puede apagar. Cuidado con los amores baratos y las aventuras pasajeras, porque podrías salir raspado.

Tu buena voluntad te juega en contra, ayudas sin esperar nada, pero luego te salen con ingratitudes. No te lo tomes personal, cada quien da lo que tiene en el alma, y algunos nomás traen puro veneno. Que te valga mauser lo que digan los demás, vive, ríe, goza y haz lo que se te dé tu regalada gana.

Viene un momento donde tendrás que enfrentar a alguien que te ha estado jodiendo la existencia; no te quedes callado, pon las cosas claras y con altura. Sagitario, recuerda que quien no aprende a defenderse termina cargando culpas ajenas. Este cierre de mes te traerá pruebas, pero también recompensas, y cuando menos lo esperes, estarás riéndote de todo lo que antes te quitaba el sueño.