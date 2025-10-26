Niñera de Michigan acusada de abusar sexualmente de niños durante siete años

Una niñera de Michigan, identificada como Gaila Bennett, de 63 años, fue acusada de abusar sexualmente de varios niños bajo su cuidado durante un periodo que se habría extendido por siete años, informaron las autoridades estatales.

La mujer, residente del condado de Midland, enfrenta 47 cargos de conducta sexual inapropiada, entre ellos 24 de conducta sexual criminal de primer grado y 12 de segundo grado, ambos relacionados con menores de 13 años. También se le imputan 11 cargos de agresión con intención de cometer penetración sexual, según reportó Midland Daily News.

Tri-City Post troopers were contacted earlier this month by a Bay County family to report the criminal sexual abuse of their minor children while in the care of a babysitter between 2013 and 2020. The abuse occurred at the babysitter's home on Prairie… pic.twitter.com/S78m4tLULv — MSP Third District (@mspbayregion) October 21, 2025

El presunto abuso ocurrió en la casa de la acusada

De acuerdo con la Policía Estatal de Michigan, los hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2020 en la vivienda de Bennett, ubicada en Prairie Road, en el condado de Midland.

La investigación comenzó a principios de octubre, luego de que una familia del condado de Bay denunciara el posible abuso de sus hijos.

Una de las víctimas declaró a los investigadores que fue agredida sexualmente casi a diario desde el jardín de infancia, mientras Bennett cuidaba de los niños. Además, los agentes sostienen que la mujer tomó fotografías del abuso, que están siendo analizadas como evidencia.

Arresto y posibles nuevos cargos

Bennett fue arrestada el 17 de octubre, y durante el operativo la policía confiscó varios dispositivos electrónicos de su domicilio. Los investigadores advirtieron que la indagatoria sigue en curso y que podrían presentarse más cargos conforme avance el análisis de pruebas digitales.

“Este incidente continúa bajo investigación y podrían presentarse más cargos”, señaló la Policía Estatal de Michigan en un comunicado.

La acusada se encuentra bajo custodia con una fianza de $5 millones de dólares y tiene prevista una nueva audiencia judicial el 4 de noviembre, informó CBS News.

Las autoridades no han especificado cuántos menores fueron víctimas, pero instaron a otras posibles familias afectadas a comunicarse con la policía.

