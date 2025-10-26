Tiroteo en base de la Guardia Costera de Alameda deja dos heridos tras intento de embestida

Dos personas resultaron heridas la noche del jueves tras un tiroteo en la Base de la Guardia Costera Alameda, situada en una isla frente a Oakland, California, luego de que un conductor actuara de forma “errática” y tratara de embestir la entrada del recinto, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 p. m., cuando el personal de seguridad observó que una camioneta intentaba ingresar violentamente al complejo. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el conductor ignoró las órdenes de detenerse y aceleró hacia los oficiales, lo que provocó una respuesta armada.

Respuesta de seguridad y heridos

Los agentes dispararon “varias rondas de fuego defensivo”, hiriendo al conductor en el abdomen. Un transeúnte también resultó lesionado por un fragmento, pero ninguna de las heridas fue de gravedad, indicó el DHS.

El conductor fue trasladado a un hospital para una evaluación de salud mental, mientras que el transeúnte fue dado de alta horas después. El DHS confirmó que ningún miembro de la Guardia Costera resultó herido durante el incidente.

El suceso ocurrió en medio de un clima político tenso. Crédito: Minh Connors | AP

El FBI asumió la investigación y calificó el tiroteo como un “incidente aislado”.

“Dos personas resultaron heridas, ambas con lesiones que no ponen en peligro su vida. Una de ellas es el sujeto principal de la investigación”, señaló la agencia en un comunicado.

El conductor, una vez dado de alta, quedó bajo custodia mientras continúan las averiguaciones.

Tensión política en el área

El suceso ocurrió en medio de un clima político tenso. El jueves, manifestantes se concentraron frente a la base después de que esta anunciara planes para albergar agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) como parte de operaciones en la región.

Horas antes, el presidente Donald Trump había anunciado que revertía su decisión de enviar tropas federales a San Francisco el fin de semana, tras conversar con el alcalde Daniel Lurie, quien le pidió tiempo para abordar los problemas de criminalidad en la ciudad.

“El alcalde estaba logrando avances sustanciales. Le di una oportunidad para revertir la situación”, escribió Trump en sus redes sociales.

Por su parte, la alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, afirmó el viernes que las operaciones de la Patrulla Fronteriza fueron canceladas para toda el área metropolitana de la Bahía, lo que incluye a Oakland.

La Oficina del Sheriff del condado de Alameda confirmó a ABC News que no espera ningún aumento en la aplicación de leyes de inmigración en la zona.

