Trágico accidente de bus en Argetnina deja al menos nueve muertos y 29 heridos

Un grave accidente de tránsito conmocionó a la provincia de Misiones, en Argentina, en la madrugada de este domingo, cuando un bus de dos pisos perteneciente a la empresa Sol del Norte cayó desde un puente al arroyo Yazá, dejando un saldo de nueve personas muerta y al menos 29 heridas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada de este domingo 26 de octubre sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro comprendido entre Oberá y Campo Viera, en el noreste argentino.

Según informaron fuentes policiales, el colectivo, en el que viajaban cerca de 50 pasajeros, chocó de frente con un automóvil Ford Focus antes de precipitarse al arroyo. En ese momento, la zona se encontraba cubierta por una densa niebla, lo que habría reducido notablemente la visibilidad en la calzada.

Accidente deja nueve muertos y decenas de heridos

La Policía de Misiones confirmó que las víctimas fatales son tres mujeres y seis hombres, cuyas identidades ya fueron verificadas. Todos los cuerpos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y su posterior entrega a los familiares.

Por su parte, los 29 heridos, de entre 5 y 67 años, fueron atendidos en los hospitales de Oberá y Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados al Hospital Madariaga de Posadas debido a la gravedad de sus lesiones.

Tareas de rescate y peritajes en curso

En el lugar del accidente continúan trabajando equipos de rescate, personal de Seguridad Vial, peritos de criminalística y agentes de la Policía de Misiones, con el apoyo de organismos de Salud Pública y del Gobierno provincial.



Los rescatistas informaron que lograron evacuar a todas las personas del piso superior del ómnibus, aunque las tareas se extendieron en el nivel inferior, donde permanecían pasajeros atrapados.

Falta de lista de pasajeros y causas en investigación

Las autoridades indicaron que la empresa de transporte no contaba con la lista oficial de pasajeros, lo que dificulta el proceso de identificación de las víctimas y heridos. La Policía trabaja en coordinación con los centros de salud y dependencias judiciales para esclarecer el hecho.

El bus había partido desde Oberá con destino a Puerto Iguazú, realizando escalas en localidades intermedias como Dos de Mayo.

Las causas del accidente aún son materia de investigación, aunque la baja visibilidad por la niebla y el impacto con el vehículo particular son los factores que se analizan como posibles detonantes de la tragedia.

