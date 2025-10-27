Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
No es momento de confiar ni en tu sombra, mi vida. Hay personas que te sonríen nomás pa’ saber cómo fregarte, así que abre bien los ojos y no te fíes de nadie que se te arrime con halagos o promesas baratas. En el trabajo puede que sientas tensión o incomodidad, pero tranquila o tranquilo, que vienen noticias que te pondrán a brincar de gusto. No te desesperes por resultados rápidos, deja que todo madure como buen aguacate pa’ que el ofrecimiento que llegue sea justo lo que estabas esperando, y hasta un poquito más.
Si tienes pareja, la desconfianza será tu talón de Aquiles; no estés buscando tres pies al gato porque al final te vas a arañar tú solito. Deja que la vida se encargue de poner en su lugar a quien te lastimó, que el karma nunca se va de vacaciones.
Enfócate en tus sueños, en lo que de verdad te deja, y no pierdas tiempo con gente que solo chupa energía. Si hay celos entre tú y tu pareja, no te preocupes tanto, esos mismos celos los van a unir más que nunca, aunque con una buena platicada y sin dramas.
Vienen días de claridad en los que entenderás que no todo el que te sonríe te quiere bien. Suelta lo que te pesa y ponle más salsa a tu vida, porque cuando Leo se propone algo, ni el destino se atreve a decirle que no.
VIRGO
Necesitas ponerle un alto a cierta amistad antes de que te pierda el respeto o la confianza. Aprende a hablar claro, mi cielo, que lo que no se dice, se pudre por dentro. Si tienes pareja, ponte buzo caperuzo, porque hay dos personas rondándole y tu amorcito no se hace el santo que digamos.
Una persona de piel clara del pasado no deja de pensarte, y pronto buscará la forma de colarse de nuevo en tu vida, tú decides si le abres la puerta o le echas la bendición de lejos. Has descuidado mucho a tu familia, y ellos son tu tesoro más grande, así que dales tiempo, cariño y presencia.
Vienen oportunidades nuevas, pero antes necesitas limpiar tu corazón de gente falsa y amores de telenovela que solo te estresan. Basta ya de mendigar amor o atención, quien te quiere, te lo demuestra, no te hace sufrir. Cuida tu alimentación, porque si sigues así, te van a tener que rodar en vez de caminar.
Tus sueños te van a revelar verdades fuertes, así que pon atención a los mensajes que recibas mientras duermes. Es momento de cerrar heridas, aprender de tus errores y darte chance de ser feliz. No cargues con culpas ajenas, mejor ponte guapa o guapo y recuerda que quien no te valore, que te vea por la espalda, que ahí también brillas.
LIBRA
Vienen momentos hermosos donde por fin vas a entender lo que es la verdadera felicidad, pero antes, aguas con pérdidas materiales, no andes prestando ni descuidando tus cosas. Has estado gastando de más en puras cosas que ni necesitas, así que aprieta la cartera porque después te anda doliendo el codo.
Deja el pasado en su tumba, ya olvídate de quien te hizo llorar y aprende a disfrutar el presente, que la vida se te está pasando mientras te quejas. Cambios importantes te harán madurar y ver que hay gente que solo está para joderte, no para ayudarte. Suelta, limpia tu entorno y quédate solo con lo que te sume.
Un amor de una noche podría sacarte una sonrisa (y algo más), pero no te ilusiones de más. Te vas a enterar de un rompimiento de una amistad y te pedirá consejo, ahí demuestra tu sabiduría, pero sin meterte donde no te llaman.
Tu pareja, si la tienes, andará melosa y tierna, pero no cantes victoria, algo quiere. Te enterarás de una verdad incómoda sobre alguien que pensabas diferente, y sí, duele, pero te liberará. Aprende a disfrutar de ti, sin depender de nadie, que la felicidad no se pide prestada, se fabrica con amor propio y café caliente.
ESCORPIÓN
No pierdas tu sentido del humor, porque es lo que más atrae a los demás y lo que te salva de volverte loca o loco. Una amistad te necesitará mucho y ahí estarás tú, como siempre, con tu corazonzote. Pero cuidado con dar de más, que luego se te trepan al lomo.
Es tiempo de madurar y buscar algo serio, ya deja de andar aflojando cariño a medio mundo sin compromiso. Si tienes pareja, se vienen tiempos de formalizar o de dar un paso más: un viaje, una propuesta o algo que los una más.
Evita esperar demasiado de quien no puede ni con su vida. Podrías cambiar de casa o de coche, y una persona de piel blanca traerá conflictos familiares, así que vete preparando para poner orden.
Ya no pospongas tus sueños, disfruta la vida como si no hubiera mañana, porque lo único seguro es el hoy. No te enganches con chismes de vecindario ni con lo que la gente diga, al final, tú sabes quién eres.
Dos amistades están hablando mal de ti, pero no te rebajes, el tiempo pondrá a cada quien donde merece. Te envidian porque brillas, porque no te dejas, y porque aunque te caes, te levantas más fuerte. Deja que hablen, que mientras tú avanzas, ellos se quedan viendo desde abajo.
ARIES
Andarás en un tono intenso, con las hormonas más alborotadas que olla de frijoles, pero aguas, mi vida, porque estás en una de tus etapas más fértiles del año y cualquier descuido te puede salir con regalito. No confundas pasión con cariño ni deseo con amor, que luego vienen los “ay nanita” y las cuentas que no cuadran.
No te dejes caer por comentarios tontos, la gente hablará de ti porque brillas, y eso molesta. La vida te pondrá pruebas bien perras, pero también te dará las herramientas para salir triunfante. Es momento de iniciar ese negocio que traes en la cabeza, pero no te precipites, planea con calma y verás cómo el universo se pone de tu lado.
Ya no permitas que nadie te manipule ni te baje tu valor, porque tú no naciste para ser tapete de nadie. En el trabajo podrían surgir envidias, así que sonríe y calla, porque el que calla también se defiende. Cuida tu salud, sobre todo la sangre, porque podrías andar baja o bajito en defensas.
Sueños importantes te mostrarán lo que viene, así que pon atención a tus señales. Te viene suerte en juegos de azar —usa números con terminación 12 y 45—, pero no te me emociones apostando lo que no tienes. Hacia el final del mes se planeará un viaje que te llenará de vida y te recordará lo mucho que vales. Y recuerda, si no sale como quieres, no llores, reinténtalo con más maña y menos fe, que la suerte también se conquista.
TAURO
Cada acción, buena o mala, se te regresa, así que piensa dos veces antes de andar de lengua suelta o con enojos tontos. Es momento de que no te compliques la vida y disfrutes lo que está llegando, porque últimamente traes la cabeza hecha un nudo. Aléjate de quien te quita la sonrisa y te hace sentir miserable, y acércate a quien te motiva y te hace reír hasta de tus dramas.
Valórate, que tú vales más que el kilo de aguacate, pero pareces no darte cuenta. Te has descuidado demasiado y ya es hora de volver a consentirte: arregla tu cuerpo, tu alma y tus ganas de vivir. Si te lo propones, recuperarás ese cuerpazo que traías hace unos años, pero no caigas en tentaciones, que la panza no se baja con puro deseo.
Concéntrate en generar dinero y estabilidad, porque a veces gastas como si fueras rico y lloras como si no supieras sumar. Aprende a ser fuerte, a no depender de nadie, y así, cuando la vida se ponga perra, nadie te verá doblarte.
Tu familia te necesita, y aunque a veces te desesperen, son lo más importante que tienes, dales tiempo, cariño y presencia. Una llamada o mensaje inesperado te pondrá de buenas, y hasta podrías recibir noticias que te renuevan el ánimo. No te rindas ni un segundo, ve por tus metas, pero también aprende a defenderte, a ser más “jijo de la fregada”, porque en este mundo, el que no muerde, lo muerden.
GÉMINIS
Tu carácter desconfiado y orgulloso a veces te aleja de la gente buena, pero no te mortifiques, eso también te salva de traiciones. Estos días te vas a poner bien reflexivo, recordando los golpes que te ha dado la vida, y al final te darás cuenta de que todo ha valido la pena. Has caído, te has levantado y cada caída te ha hecho más sabio y más fuerte.
Prepárate para un desprendimiento, una persona se irá y aunque duela, será lo mejor. Aprende a soltar, porque lo que se queda sin amor termina pudriéndose. No le sigas rogando a quien ni siquiera te manda un mensaje, el cariño no se mendiga.
Haz limpieza de amistades, porque hay víboras disfrazadas de ovejas cerca de ti. Ten cuidado con los chismes, no des detalles de tu vida, que la información se filtra más rápido que agua en coladera.
Se vienen oportunidades laborales y dinero extra, aunque también discusiones con jefes o compañeros, pero tú tranquilo, que el que nada debe nada teme. En la economía, controla tus gastos, porque sueles gastar como si no hubiera mañana y luego andas pidiendo prestado. Cuida tus rodillas y pies, podrían resentirse si no te hidratas.
En el amor, si estás soltero, alguien nuevo se asoma, y si tienes pareja, habrá reconciliación después de pleito, pero solo si bajas tantito tu orgullo. Recuerda: quien se adapta sobrevive, y tú, mi amor, naciste para brillar, no para rogar.
CÁNCER
El amor podría sorprenderte en forma de amistad, así que abre bien los ojos, porque alguien cercano te trae ganas desde hace tiempo. Deja de buscar lejos lo que tienes enfrente.
A veces te flagelas por todo lo que pasa a tu alrededor, cargando culpas que ni son tuyas. Aprende a decir “eso no me toca” y deja que cada quien se haga cargo de sus propios enredos. Podrías tener conflictos con amistades por chismes o malos entendidos relacionados con tu familia, así que evita engancharte.
Un amor del pasado volverá a querer fregar, pero tú decides si lo dejas entrar o le mandas su bendición y que se vaya derechito a Chihuahua al baile. Visualiza tus metas, escribe lo que quieres y trabaja por ello; no te sobreexijas, ve paso a paso que Roma no se hizo en un día.
Una señal espiritual llegará a través de los sueños o de un suceso extraño: una persona que ya partió te acompaña y te cuida desde otro plano.
Cuídate de familiares conflictivos que disfrutan del chisme y el drama, no caigas en su juego. Tu corazón se hará más fuerte, aprenderás a soltar y a poner límites. Te espera un cierre de mes lleno de tranquilidad y claridad, donde por fin entenderás que quien no te valora, simplemente no merece tu tiempo.
PISCIS
Una enfermedad leve o preocupación por alguien de tu familia podría quitarte el sueño, pero no te me alteres, todo saldrá bien si actúas con calma y cabeza fría. Cuídate también de tus vecinos o vecinas, porque hay uno o una que te tiene más envidia que perro a carnicero, y podría querer meterse en lo que no le importa. Ignóralos y sigue brillando, que no hay mejor escudo que tu buena energía.
Extrañarás mucho a alguien que se fue, y aunque te gane el orgullo, reconocerás que tú también fallaste. Pero, mi vida, ya no llores por lo que no tiene remedio: lo que es pa’ ti, ni aunque te quites; y lo que no, ni aunque te pongas de alfombra.
Tus relaciones se tambalean porque te fijas más en la envoltura que en el contenido. Aprende a ver el alma antes que el cuerpo, o te seguirás topando con amores de fantasía y finales de telenovela triste. No te me ilusiones con quien apenas conoces, que hay quienes hablan bonito nomás pa’ ver qué sacan.
Cuando te enamoras de verdad eres magia pura, derramas paz y ternura, pero no regales eso a cualquiera. En el amor vienen buenas oportunidades, pero solo si bajas tus exigencias; recuerda que si quieres un modelo, también hay que ser agencia. Y cuidado con dejarte llevar por apariencias o promesas huecas. La suerte estará de tu lado, pero solo si actúas con fe y sin miedo. Ponte perfume, sonríe, y sal a conquistar el mundo, que tu brillo no se apaga aunque lo intenten.
ACUARIO
Acuario, bájale dos rayitas a la soberbia, porque a veces se te sube el humo y terminas alejando a la gente que de verdad te quiere. La humildad es tu mejor carta y la llave pa’ abrir puertas que ni sabías que existían. Si has estado preocupado por algo que no se resuelve, respira, porque antes de que acabe el mes verás que todo se acomoda como por arte de magia.
Deja de fingir cariño donde ya no lo hay. No estás para andar repartiendo amor de compromiso. No pierdas tiempo queriendo agradar a quien ni siquiera se lo merece. Aprende a dar vuelta a la página, que no todo lo que duele se tiene que remendar.
Ten cuidado con esperar amor de quien solo te quiere cuando le conviene. No te confundas: el cariño se demuestra con hechos, no con mensajitos de madrugada. Es momento de dejar el pasado enterrado, empezar desde cero y recordar que lo mejor siempre está por venir.
Tu sabiduría y tu inteligencia te abrirán puertas, pero tu carácter a veces te las cierra. Sé más amable, más accesible, y no te pongas tan seco, porque quien te buscaba con emoción podría cansarse y alejarse.
Vienen días para planear un viaje o invertir en algo que te dará buen dinerito. También se mueven tus emociones, tus pensamientos y tu corazón. Vas a sentir que el universo te está reacomodando, y sí: te está empujando a donde realmente mereces estar. Deja fluir, y recuerda, lo que se va, es porque ya estorbaba.
CAPRICORNIO
Mi amor, ya es hora de que le bajes al genio, porque traes el carácter más bravo que gallina enjaulada, y eso te está afectando más de lo que crees. No se trata de cambiar por los demás, sino de encontrar tu punto medio: que la gente te respete, pero sin miedo.
En el amor vienen decisiones fuertes. Si tienes pareja, habrá una etapa de dudas y distancias. No te asustes si las cosas cambian, a veces el amor también necesita espacio para respirar. Puede que sientas que ya no es lo mismo, y está bien, reconocerlo también es madurez. Si no hay arreglo, despídete con dignidad y agradece lo vivido.
Y si estás soltero o soltera, ábrete a nuevas historias, aunque sea de esas de “una noche y ya”, porque también se vale disfrutar sin culpa.
Vienen días en los que aprenderás a decir “no”, a soltar lo que te pesa y a dejar de guardarte las cosas, que luego el coraje se te hace gastritis. En el trabajo se vienen cambios, tal vez más carga o nuevos proyectos, pero no te me achicopales, que lo sacarás con tu disciplina.
Cuida tu salud, sobre todo el estómago y la espalda, que te andan avisando que ya te estás pasando de estrés. Este cierre de mes te empujará a reinventarte, y si te atreves, podrías descubrir talentos que ni sabías que tenías. No te limites, que tú no naciste para lo poquito.
SAGITARIO
Es momento de darte la oportunidad de empezar de cero, de sanar y cerrar esos ciclos que te han tenido atorado. Deja de pensar en lo que pudo ser, que la vida no se detiene por nadie.
Cuida tu corazoncito, porque un amor que tú creías firme podría tambalearse. Pero no te deprimas, que cuando se cierra una puerta, el universo te abre un portón con mejor vista.
Deja de vivir pendiente del qué dirán, que la gente siempre va a hablar, y no por eso vas a dejar de ser feliz. Sé tú mismo, aunque al mundo no le guste. Date tu lugar, no permitas que nadie meta mano en tus sueños ni opine sobre tu vida.
Cuidado con un amor del signo de agua (Cáncer, Escorpión o Piscis), que podría hacerte sentir vivo, pero también te va a traer vueltas como trompo en feria. Aprende a disfrutar sin clavarte tanto.
La suerte te sonreirá en lo laboral, y podrías cambiar de casa, ciudad o hasta de mentalidad. Acepta los nuevos comienzos y agradece lo que termina, porque todo eso te está preparando para algo mejor.
Aprende a decir que no, a poner límites, y sobre todo, a priorizarte. Deja de intentar complacer a todos. A veces la verdadera paz está en mandar al diablo lo que no te hace bien.
Cierra el mes con fe, alegría y buena cara, porque la vida, aunque a veces te sacuda, también te está premiando por no rendirte.