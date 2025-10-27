Houston: pronóstico del tiempo para este lunes 27 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este lunes 27 de octubre llegará con cielos sin nubes. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 07:31 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:39 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Eso sí, también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. En concreto, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que termina condicionando nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque tal vez puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

