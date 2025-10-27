Madre inmigrante no consigue trabajo tras revocación de su TPS: “Tengo $5 en mi cuenta”

La revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS), el pasado mes de agosto, impactó fuertemente en la estabilidad laboral de los inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Una madre inmigrante de 48 años, quien prefirió identificarse solo como “María”, no ha podido levantarse económicamente desde la medida ordenada por Donald Trump.

Durante años, la mujer y residente de Florida se desempeñó como empleada de limpieza en varias escuelas de su comunidad, donde recibía un salario de $13 por hora. Esto le permitía cubrir las necesidades básicas de su familia. Sin embargo, de un día para otro se quedó sin empleo.

En una entrevista con la agencia de noticias AP, María relató que su sueldo era lo único que le ayudaba a sostener a su hijo de 11 años, cubrir los gastos esenciales y pagar el alquiler de una habitación, en una casa compartida con otras familias.

“Me siento desesperada”, expresó la inmigrante, señalando que la revocación de su TPS fue una noticia “devastadora”.

“María” asegura que solo tiene $5 en su cuenta bancaria

El fin del TPS, una medida que garantizaba la permanencia temporal y los permisos de trabajo para miles de inmigrantes, desencadenó una ola de despidos en sectores clave como la limpieza, la construcción y los servicios, donde una gran parte de los trabajadores son inmigrantes.

Al igual que María, muchas personas vieron cómo sus empleos fueron anulados de inmediato, sin previo aviso. “No tengo dinero para comprar nada. Tengo $5 en mi cuenta, me he quedado sin nada“, dijo a AP, aclarando que sus intentos para conseguir otro trabajo han fracasado.

La situación es aún más angustiante para ella, por el miedo a ser identificada por las autoridades y deportada. María sabe que, como inmigrante sin estatus regular, su situación es aún más vulnerable. Sin embargo, sigue buscando una salida para poder seguir adelante con su hijo, enfrentando la cruda realidad de un sistema que parece haberla dejado atrás.

