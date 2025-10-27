Muere animadora de secundaria en tiroteo en Alabama: un joven recibió 10 disparos al intentar protegerla

En Pinson, Alabama, la joven Kimber Mills, una animadora de secundaria de 18 años, fue baleada mortalmente durante una pelea que se desató en una fogata la madrugada del domingo de 19 de octubre.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, el sospechoso, Steven Tyler Whitehead, de 27 años, llegó al lugar alrededor de las 12:24 a. m. y abrió fuego tras una discusión verbal y física. Mills resultó herida de gravedad y fue trasladada al Hospital UAB en Birmingham, donde falleció el miércoles por la noche.

Intentó proteger a sus amigos y recibió 10 disparos

En el tiroteo también resultó gravemente herido Silas McCay, de 21 años, quien relató que recibió 10 disparos mientras intentaba proteger a Kimber y a sus amigos.

“La considero como una hermana pequeña. Hice todo lo que pude. Ojalá hubiera podido hacer más”, dijo McCay a WBRC.

McCay explicó que el sospechoso estaba tratando de hablar con Kimber antes de que comenzara la pelea. “Mi exnovia me dijo que él estaba intentando hacerle algo a una chica llamada Kimber. Fui a enfrentarlo, lo sujeté y lo puse en el suelo. Cuando mi amigo me apartó, él sacó el arma y comenzó a disparar”, relató.

El joven fue alcanzado en la pierna, la cadera, la caja torácica, el estómago, la pelvis y el muslo, pero se espera que se recupere y sea dado de alta próximamente.

“Nuestra querida hermanita se fue a estar con el Señor”

La familia de Kimber Mills confirmó su fallecimiento a través de una emotiva publicación en redes sociales.

“¡Nuestra querida hermanita se fue a estar con el Señor anoche a las 7:08 p. m.! Era y es muy querida por muchos. ¡Te extrañaremos, Kimber!”, escribió Ashley Mills, su hermana mayor.

Ashley añadió que las lesiones cerebrales de Kimber eran demasiado graves y que la familia decidió no reanimarla ni prolongar su sufrimiento, cumpliendo además su deseo de donar sus órganos.

El presunto atacante está detenido

El sospechoso, Steven Tyler Whitehead, fue acusado de asesinato y tres cargos de intento de homicidio, y permanece detenido con una fianza de $180,000 dólares.

Las autoridades señalaron que el tiroteo se produjo tras un altercado durante la reunión en el área conocida como “The Pit”, un punto frecuentado por jóvenes del condado. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

Una joven con sueños de enfermería

Mills era animadora y atleta en la Cleveland High School, donde cursaba el último año. Planeaba ingresar a la Universidad de Alabama en 2026 para convertirse en enfermera, según contó su familia.

“Preferiría que fuera recordada por su sonrisa y su alegría, no por la tragedia”, dijo su amiga Rylie Cirbo a Fox News Digital. “Era una luz brillante en la vida de muchos”.

