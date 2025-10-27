Rafael Araneda reacciona al divorcio de Ana Patricia Gámez: “Lamentablemente se hizo pública su separación”

Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez fueron compañeros durante años conduciendo el programa “Enamorándonos USA”, el cual se emitía desde UniMás. El programa llegó a su final desde hace varios meses y la misma Ana Patricia ha confirmado que de momento ya no forma parte de Univision.

Araneda, por su parte, ha estado en contacto con Telemundo debido a la próxima edición de Viña del Mar en Chile y, por esta razón, la organización de los Billboard lo invitó al evento de la semana de la música.

Durante su paso por la alfombra azul, brindó las siguientes declaraciones en relación a la separación de Ana Patricia y Luis Carlos Martínez.

He estado en permanente comunicación con ella. Es mi amiga, la quiero mucho. Lamentablemente se hizo pública su separación, espero que esté bien, que Luis esté bien, que los niños estén bien, que todos estén bien y que la vida siga en paz y en armonía", Rafael Araneda, – conductor de televisión y locutor de radio.

Las cámaras de Mezcal TV querían una reacción por parte de Araneda en relación a los consejos que haya podido compartir con su amiga, a lo que este asegura que esos los comparte con ella en privado.

Al no obtener la respuesta deseada, el periodista despersonalizó el comentario haciéndolo más general y esto fue lo que el chileno contestó: “Para este tipo de situaciones… Pensar siempre con el corazón, no con la razón, eso pienso yo, y no escuchar muchos consejos; seguir al corazón y el instinto“.

Sigue Leyendo más de Rafael Araneda aquí:

· Rafael Araneda presume nuevos comienzos tras el sorpresivo fin de ‘Enamorándonos USA’

· Rafael Araneda sufre la muerte de su mamá a días del final de ‘Enamorándonos USA’

· Así fue el último día de ‘Enamorándonos USA’ en la pantalla de UniMás