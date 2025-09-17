Rafael Araneda presume nuevos comienzos tras el sorpresivo fin de ‘Enamorándonos USA’

El presentador chileno Rafael Araneda, quien hasta junio del 2025 encabezó ‘Enamorándonos USA’, compartió con sus seguidores de Instagram detalles de su nuevo comienzo tras el cierre de ese ciclo.

Por medio de una publicación, que realizó en sus redes sociales, el carismático animador presumió su nueva casa tras despedirse del programa que encabezó a lo largo de seis temporadas y que dejó de emitirse antes de lo pensado.

“🚨 ¡Atención, atención! 🚨 Nos llena de orgullo darle la bienvenida a Rafael Araneda a la familia @bormontentertainment 🎤 Su llegada suma talento y corazón a nuestra historia. ✨ ¡Grandes sorpresas vienen en camino! 🎬”, se lee en el mensaje compartido por Bormont Entertainment, la agencia que maneja a Chiquibaby, Amara La Negra, Chef James, William Valdés y a Rafael Araneda.

La agencia compartió su mensaje en español y en inglés, pero en la parte en inglés incluyeron que muy pronto estaría de vuelta en nuestros hogares, lo que nos hace pensar que en unos días o semanas darán la buena nueva sobre su esperado regreso.

El mensaje con el que le dieron la bienvenida provocó la reacción de este y de sus seguidores, quienes mueren por verlo de nuevo a cuadro.

“Feliz de ser parte. Vamos con todo”, escribió él convencido de este nuevo comienzo, mientras que sus fans no pudieron ocultar su felicidad con su inminente vuelta a pantalla.

“Lo necesito tanto, es mi terapista 👏 felicidades. Ojalá pronto tengamos programa en vivo conducido por mi Rafita”, “Extrañamos la chispa y tu talento Rafa junto a Ana Patricia 👏👏👏”, “Te esperamos Rafa”, “Lo extrañamos demasiado”, “Vuelve, eres terapia para el alma 😍”, se lee en tan solo algunos de los mensajes que le han dejado.

