Tiroteo en club nocturno de Houston deja un muerto y tres heridos

Cuatro personas resultaron heridas de bala —una de ellas mortalmente— en un confuso suceso ocurrido la madrugada del domingo en Gulfton, Houston, Texas. La subjefa de la Policía, Patricia Cantú, informó que el incidente comenzó con un reporte de disparos en el Caribe Sport Bar, ubicado en el 6916 de la calle Rampart.

A las 5:06 a. m., dos personas llegaron por sus propios medios a un hospital local con heridas de bala. Afirmaron haber sido atacadas dentro del bar. Sin embargo, cuando los agentes acudieron al sitio, observaron “actividad en el interior” que les hizo pensar que no se había producido un tiroteo allí.

Segundo tiroteo a una cuadra de distancia

Menos de una hora después, a las 5:59 a. m., la policía recibió un nuevo aviso de disparos en el 6909 de Ashcroft Drive, a tan solo una cuadra del primer punto. En el lugar encontraron a otras dos personas heridas: una en condición crítica y otra ya sin vida.

El negocio donde se registró el segundo tiroteo no tenía letreros visibles y presentaba signos de violencia: una puerta de vidrio destrozada y manchas de sangre en la entrada. Familiares de las víctimas acudieron al lugar en busca de respuestas.

Confusión sobre el origen del ataque

Vecinos aseguraron al canal ABC13 que los cuatro heridos fueron baleados en el mismo local de Ashcroft Drive, el cual —según ellos— funciona como un establecimiento nocturno que abre hasta altas horas de la madrugada.

El propietario del negocio, contactado por teléfono, confirmó que hubo un tiroteo, pero negó que su local sea un club nocturno. Afirmó que opera como restaurante y bar.

La subjefa Cantú manifestó que la investigación se centra en esclarecer por qué, si todos los disparos ocurrieron casi al mismo tiempo, no se registró una llamada al 911 durante al menos una hora.

“Es muy importante que, si alguien escucha algo, por favor llame a la policía. No tienen que dar su nombre, pero necesitamos saberlo. Podrían salvarse vidas”, enfatizó.

Las autoridades continúan recabando testimonios y revisando grabaciones de cámaras de seguridad para determinar el motivo del ataque y si las víctimas se conocían entre sí.

