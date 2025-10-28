Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Cuídate, mi amor, porque hay dos víboras bien arrimadas en tu círculo de amistades que te sonríen de frente, pero te clavan el diente por la espalda. No confíes ni en el saludo, porque te buscan nomás por interés. Si esa persona que te trae dando vueltas en la cabeza te interesa de verdad, demuéstrale con detalles y atención, pero sin corretear, porque si te precipitas, se te espanta como gato con agua caliente. Hay alguien que estará muy pegado a ti en estos días, y aguas, porque no tiene buenas intenciones: lo único que quiere es sacarte información o meterte en chismes.
Se vienen cambios fuertes y nuevas aventuras, pero deberás enfrentarlas con la mejor actitud y sin andar con tus dramas de siempre. Aprende de tus tropezones, porque eso de caer con la misma piedra ya parece tu deporte favorito. Despójate de todo lo que te estorba, de personas, costumbres y pensamientos que no te dejan avanzar. El amor a distancia no es lo tuyo, mi vida, tú necesitas que te abracen, te vean y te respiren de cerquita; eso de los “te quiero por videollamada” no te llena ni el alma ni el cuerpo.
Si ya tienes pareja, los celos y la desconfianza podrían encender la mecha de los problemas. Es momento de decidir hacia dónde vas y qué quieres de la vida, porque tienes muchos sueños, pero la flojera y la hueva te ganan y terminas nomás en promesas. Ponte las pilas, Leo, que si tú no te mueves, la suerte tampoco. El universo quiere verte brillar, pero primero quítate el polvo del pasado y acomódate la corona.
VIRGO
Aléjate de amores prohibidos y de esos enredos donde sabes que no hay futuro. Ya no estás para andarle jugando al amante secreto ni al rompecorazones, eso déjaselo a las novelas. Se te vienen ofrecimientos de trabajo o un dinerito inesperado por una deuda o préstamo que ya dabas por perdido. No confíes en cualquiera ni cuentes tus planes, porque a veces hasta tu sombra anda celosa de ti. Aprende a dudar un poquito de todos, que la confianza ciega te ha salido muy cara.
Vienen nuevos ciclos y aprendizajes que te liberarán de la rutina y te harán valorar lo que tienes. Si tienes pareja, evita hacer tormentas en vasos de agua, porque esos celitos sin sentido podrían terminar agriando la relación. Recibirás una invitación a salir o un mensajito coqueto de alguien por redes sociales que te hará sonreír más de lo normal. Pero aguas, no confundas diversión con compromiso, que una cosa lleva a la otra y después vienen las complicaciones.
Podrías tener recaídas emocionales o recuerdos del pasado, pero no te me vayas a poner nostálgica; si regresan esos fantasmas es para recordarte lo fuerte que te hiciste sin ellos. No sigas permitiendo que la gente te use por conveniencia, Virgo. Te rodea mucha envidia y energía revuelta, así que limpia tu entorno, prende una veladora y no prestes tus cosas. Es tu momento de recomenzar sin miedo, de mostrarle al mundo lo que vales y dejar claro que quien te perdió, perdió oro molido.
LIBRA
No sueltes palabra sobre tus planes ni proyectos, mi amor, porque las envidias están al acecho y podrían echarte a perder algo que apenas empieza a florecer. Si las cosas no te salen como tú querías, no te me desanimes; recuerda que el universo tiene su propio ritmo y, aunque se tarde, te acomoda las piezas a tu favor.
Ya no confíes tan rápido ni le abras la puerta a todo mundo. Es momento de que persigas lo que quieres sin dejar que nadie apague tus ganas. Si tienes pareja y la relación anda medio fría, no te me cruces de brazos: ponle sabor, cambia la rutina, sorpréndelo o sorpréndela, porque lo bueno también se enfría si no se cuida.
El amor te anda rondando, Libra, y aunque tengas miedo de volver a sufrir, di “inguesu” y date la oportunidad; si caes, te levantas, pero si no lo intentas, te quedarás con la duda. Deja de cargar culpas que no son tuyas, y aprende a verte con amor, porque la felicidad no la vas a encontrar afuera, sino dentro de ti.
Te has sentido bajoneado o bajoneada últimamente, pero pronto verás cómo se materializan sueños y llega dinero extra que te ayudará a pagar esas cuentas que te traen mortificada. Y ojo: cuando llegue la abundancia, no te olvides de agradecer y de no alardear, que el ojo ajeno es muy envidioso.
ESCORPIÓN
Te toca aprender a elegir con el corazón y no con la presión de los demás. Nadie tiene que decidir por ti ni tus amigos ni tu vecina. Hazle caso a tu intuición que nunca falla. Se vienen buenas noticias económicas, un dinerito extra que te caerá del cielo y te ayudará a ponerte al corriente con tus deudas. Pero también cuida lo que firmas o tramitas, porque podrías dejar algo pendiente o mal hecho.
Una amistad podría embarazarse, y eso te va a dejar sorprendido o sorprendida. Se avecinan momentos ideales para empezar desde cero, para soltar lo que no sirve y abrirte camino hacia algo nuevo. No seas tan sensible, mi vida, ni te tomes todo tan a pecho. A veces hay que tener el corazón más duro para que no te lo anden pisoteando.
Evita hablar de más sobre tu familia o tus asuntos personales, porque podrías cometer una indiscreción sin darte cuenta. En el amor, si tienes pareja, las cosas van viento en popa, se fortalecerá la unión y dejarán atrás viejas broncas. Pero también ten presente que alguien de tu círculo siente atracción por ti, aunque solo busca pasar el rato; así que ponte buzo y no confundas deseo con cariño.
Podrías planear un viaje o escapadita familiar que te vendrá de maravilla para despejarte y reconectar contigo mismo. No dejes que nadie te quite las ganas de sonreír ni de seguir adelante. Tu carácter fuerte te define, pero también puede ser tu mejor arma o tu peor enemigo. Canalízalo bien y demostrarás de qué estás hecho.
PISCIS
Ya deja de andar pensando que el amor no se hizo para ti, porque la vida te va a callar la boca y te lo va a poner enfrente cuando menos lo esperes. Una situación medio rara te abrirá los ojos para que valores lo que tienes a tu lado. En estos días, un familiar va a necesitarte —no le saques la vuelta, porque esa ayuda que des hoy se te multiplicará mañana.
Cuida lo que deseas, porque podrías estar jalando hacia ti algo que después no vas a querer aguantar. No confíes tanto en esa amistad que anda muy pegada; trae su colita de intenciones y podrías acabar contando cosas que luego se usen en tu contra. Antes de hablar o prometer, piensa bien lo que dices, que últimamente andas de lengua floja y el karma escucha.
Si te gusta alguien, no te quedes con las ganas. Da el paso con seguridad, y si no se da, por lo menos no te quedas con la duda. No andes mendigando cariño, porque tú no naciste para andar pidiendo amor a gritos; quien te quiera, que te lo demuestre, y quien no, puerta tiene el mundo.
Prepárate, porque un mensaje o llamada te va a cambiar el humor, te devolverá la sonrisa y te recordará que el amor sí existe. Pero eso sí, no finjas lo que no sientes, porque el que juega con fuego termina ardiendo. Si esa persona te mueve el tapete, échale toda la carne al asador y deja que la vida te sorprenda; ya estuvo bueno de amores tibios, tú naciste para quemarte de pasión, no para enfriarte de costumbre.
ACUARIO
Tu sexto sentido estará más filoso que nunca, así que hazle caso. En estos días podrías sufrir un engaño o una desilusión de alguien que considerabas intocable. No te desgastes pensando en el porqué, deja que el tiempo acomode a cada quien en su lugar, porque el karma siempre cobra factura y sin descuento.
Un familiar te buscará para pedirte un favor o consejo, y aunque te pese, hazlo, que la vida se encarga de devolvértelo. También hay mejoras económicas, pero aprende a cuidar el dinero, porque gastas en puras tonterías y luego te andas tronando los dedos.
Ten cuidado con una persona que se te acercará mucho; su intención no es buena, nomás quiere sacar provecho. Si algo te da mala espina, confía en tu intuición y corta por lo sano. En lo sentimental, ya no te eches la culpa de todo, ni cargues con problemas que no son tuyos. Aprende a perdonarte y darte tu lugar.
Tu felicidad no depende de nadie más que de ti. Vas a entender muchas cosas que antes te confundían, y verás que todo lo vivido te estaba preparando para una nueva etapa más liviana y bonita. Deja de comerte la cabeza, relájate y disfruta de lo que sí funciona en tu vida. Y recuerda: lo que no te da paz, te sobra.
CAPRICORNIO
Otra vez andas queriendo buscar a esa persona del pasado, ¿verdad? Pues ni se te ocurra, porque regresar a lo mismo es como querer tapar el sol con un dedo. No repitas errores, la historia no va a cambiar nomás porque tengas esperanza. Una infección o molestia menor te andará fastidiando, así que no te descuides en salud.
Se te aproxima un nuevo amor, uno que llega cuando menos lo esperes, y aunque al principio te dé miedo abrirte, esa persona viene con buena vibra. No la alejes solo por andar comparando con lo viejo. En lo económico, cuidado con pagos, deudas y promesas incumplidas, porque podrías meterte en broncas.
Eres noble y entregado, pero también bien desesperado. Quieres ver resultados rápido y cuando no llegan, mandas todo a la tiznada. Tranquilo, que lo bueno tarda, pero llega. Este fin de mes será ideal para reconciliarte contigo mismo y con tu cuerpo, para quererte sin medir resultados.
Días muy positivos te esperan, llenos de oportunidades para soltar el pasado y sentirte libre. Aprenderás que el amor verdadero no se ruega, se construye, y que quien te busca solo cuando le conviene, no merece tu tiempo. Viene una noticia que te va a alegrar el corazón, y esa sonrisa que habías perdido, volverá más brillante que nunca.
SAGITARIO
Cuida esa lengua porque la traes más filosa que cuchillo de cocina. Podrías decir algo de más a tus seres queridos y lastimarlos sin querer. No todo se arregla con un “ay, así soy yo”, aprende a medir tus palabras.
Se avecina un evento o festejo donde podrías sentirte fuera de lugar, pero no te lo tomes personal, no todo el mundo sabe apreciar tu energía. Enfócate en lo tuyo, que vienen sorpresas laborales y oportunidades de crecimiento económico. No te distraigas con chismes ni con amistades que solo buscan sacar provecho.
Tu pasado anda tocando la puerta, pero antes de abrir, recuerda por qué la cerraste. Si alguien que te rechazó regresa, piensa si vale la pena darle otra vuelta a la misma historia o si ya es momento de avanzar. No temas a los cambios, porque detrás de ellos vienen tus mejores etapas.
Tu economía mejora, pero debes cuidar en qué gastas, porque a veces te gana la emoción y terminas con la cartera vacía. No te dejes manipular ni por la lástima ni por la costumbre. Aprende a decir “no” sin culpa, porque la paz también se defiende.
Y para cerrar el mes, suéltate el cabello y sonríe: lo que te toca, ni aunque te quites; y lo que no, ni aunque te pongas. Sagitario, el universo está listo para verte brillar, pero primero quítate los miedos y las excusas.
ARIES
Ya bájale dos rayitas a ese carácter que traes, porque últimamente estás que ni tú te aguantas. No todo el mundo tiene la culpa de tus enojos. Viene una racha de decisiones importantes, y si te dejas llevar por el impulso podrías terminar metido en camisa de once varas. Respira, cuenta hasta diez y después actúa.
Una persona del pasado te va a buscar nomás para ver si todavía puede mover tu corazoncito. No caigas, porque ya sabes cómo termina esa película: tú llorando y la otra persona feliz. En cuestiones laborales se abren puertas que ni te imaginabas, pero deberás cuidar tus palabras, ya que un comentario mal dicho podría costarte una buena oportunidad.
Cuida mucho tu salud, sobre todo la garganta y los dolores de cabeza. Te hace falta descanso, aire fresco y menos drama. Si tienes pareja, vienen días medio tensos por celos y malentendidos, pero si se hablan con calma pueden salir más unidos que nunca.
En el amor, recuerda: no se trata de rogar atención, sino de compartirla. Si ves que solo tú das, pues mejor guarda tus energías para alguien que se las merezca. Y si andas soltero, cuidado, porque un amor fugaz podría convertirte en meme sentimental. Aries, tú eres fuego puro, pero aprende a no quemarte solito.
TAURO
Mo te hagas el fuerte, que últimamente andas más sensible que papel de baño mojado. Estás cargando con emociones que ya no te corresponden, y por eso no avanzas. Suelta, que lo que se fue ya cumplió su función.
En los dineros se viene una buena etapa, pero ojo: gastar en lo que no necesitas es como echarle agua a una cubeta rota. Aprende a invertir, no a despilfarrar. En el trabajo podrías tener roces con alguien que te trae entre ceja y ceja, pero no caigas en provocaciones, porque si te enojas pierdes.
Amistad del pasado te buscará con la excusa más tonta, y aunque te dé curiosidad, no le abras la puerta tan rápido; recuerda que hay gente que solo regresa cuando necesita algo. En el amor, si tienes pareja, los celos estarán más presentes que el frijol en la olla. Aprende a confiar o a soltar, porque vivir con sospechas no es vida.
Tu cuerpo te pedirá descanso, y si no lo escuchas, te va a pasar la factura. Haz algo que te relaje, sal al aire libre o date ese gustito que tanto postergas. Y no te me cierres al amor, porque alguien nuevo podría entrar a tu vida y hacerte sentir lo que ya dabas por perdido. Pero aguas, Tauro: el amor bonito no se compra ni se mendiga, se cuida y se disfruta sin tanta queja.
GÉMINIS
Géminis, con razón dicen que contigo ni el espejo sabe con quién está hablando. Un día quieres una cosa y al siguiente lo contrario. Pero bueno, eso también te da tu encanto. Esta semana tu carisma andará por los cielos, y podrías atraer a más de una persona interesada en ti. Nomás no te confundas y termines haciendo un triángulo amoroso sin querer.
Se viene una oportunidad laboral o de proyecto que puede cambiarte la jugada, pero deberás decidir rápido y con cabeza fría. No le cuentes tus planes a nadie, porque hay gente con envidia que te aplaude de frente y te clava la daga por la espalda.
Si tienes pareja, vienen días de celos y pequeñas discusiones, pero nada que no se arregle con cariño y una buena plática. Si estás soltero, alguien te observará en silencio y te lanzará indirectas, así que abre los ojos porque el amor anda cerca y tú ni en cuenta.
No te desgastes pensando tanto. La vida no siempre necesita explicación, solo acción. Atrévete a soltar lo que te pesa y verás cómo las cosas fluyen mejor. Y cuidado con tu salud: dolores musculares o de espalda podrían darte lata. Géminis, tú brillas sin esfuerzo, pero si sigues dudando de ti, nadie más te va a creer que puedes con todo lo que se te ponga enfrente.
CÁNCER
Ya deja de vivir mirando hacia atrás, porque el pasado ya se fue y no tiene reembolso. Esta semana el universo te pondrá frente a una situación que te hará madurar de golpe, así que recibe el golpe con elegancia y aprende la lección.
Hay alguien que no te saca de su mente, y tú lo sabes, pero antes de volver a caer, pregúntate si quieres amor o nomás compañía. Si tienes pareja, vienen días de unión y reconciliación, pero solo si aprenden a comunicarse sin reproches. No te guardes lo que sientes, porque el silencio también lastima.
En los dineros te llega un respiro, pero ten cuidado con gastos hormiga y con prestar dinero, porque te podrías quedar esperando a que te lo devuelvan sentado. En la familia habrá buenas noticias que te harán sonreír y sentir que todo vale la pena.
Tu lado emocional andará desatado, y podrías llorar hasta con un comercial de pañales. No te juzgues, llorar también limpia el alma. Cáncer, tienes un corazón enorme, pero necesitas aprender a cerrarlo a quien no lo merece. No todos merecen ver lo que sientes ni tocar lo que valoras.
Para cerrar el mes, date tiempo para ti. Cocina, canta, baila o échate esa serie que tanto postergas. Recuerda que cuando tú estás bien, todo lo demás empieza a florecer. Y no lo olvides, mi amor: la gente que te quiere, te busca; la que no, ni con veladora aparece.