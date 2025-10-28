ICE arresta a repartidor que trató de refugiarse en un supermercado de Chicago (Video)

Los residentes del vecindario de Avondale, ubicado en Chicago, vivieron momentos de tensión durante el arresto de un inmigrante, a manos de agentes de ICE, el pasado sábado. La comunidad lo identificó como “Nacho”, un repartidor de tortillas que es conocido y querido en el lugar.

Una cámara de vigilancia, instalada en el supermercado Adrian’s Fresh Market, captó el momento en que el hombre ingresa despeseradamente al local para huir de los uniformados, sin embargo, termina siendo capturado y rodeado.

En medio del forcejeo, cae al suelo y es inmediatamente arrestado. Al instante, más agentes entraron al supermercado. Una mujer llamada Priscilla Gualpa, cajera del negocio e hija de los dueños, presenció todo el incidente.

“Nos vimos ojo a ojo y pues sus ojos dijeron como ‘ayúdame’, pero me quedé paralizada. Nunca había visto una mirada de tanto miedo”, expresó para un reporte de Telemundo Chicago.

Vecinos silbaron y protestaron ante el arresto del inmigrante

De acuerdo con los empleados del supermercado, señala el reporte, “Nacho” los visitaba con frecuencia como parte de su ruta de trabajo. Era repartidor de tortillas y se había ganado el cariño de quienes lo conocían.

“Ok pues ahí te veo cada ocho días, pero obviamente no hay 8 días… siempre decía eso”, le bromeaba el inmigrante. “Ahora la realidad es que la próxima semana no lo voy a ver y es una cosa muy triste”, agregó Priscilla, visiblemente afectada.

Otro video muestra a “Nacho” siendo escoltado hacia uno de los vehículos oficiales mientras algunos vecinos silbaban y tocaban el claxon de sus autos, en señal de protesta y alerta ante lo sucedido.

El gerente general del supermercado, Adrián Gualpa, lamentó lo ocurrido y calificó el hecho como un golpe para la comunidad trabajadora del vecindario.

“No es justo lo que le pasó a ‘Nacho’, es bien trabajador, bien amable con las personas”, expresó.

El operativo de ICE en Avondale coincidió con otras detenciones reportadas el mismo día en Aurora, Illinois, donde la agencia habría ejecutado acciones similares. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el estatus migratorio de “Nacho” ni sobre los motivos específicos de su arresto.

