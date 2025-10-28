Los Ángeles: el tiempo para hoy martes 28 de octubre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para vivir un martes con cielos despejados. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el noroeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 8.08 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:09 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:04 h. En total tendremos 11 horas de luz solar a lo largo de este martes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 63 y los 90 grados Fahrenheit (17 y 32 grados Celsius).

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

