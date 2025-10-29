Aumenta a más de 100 la cifra de muertos tras operativos en favelas de Río de Janeiro

Luego de la enorme operación policial en las favelas de Río de Janeiro contra el grupo criminal Comando Vermelho, la cifra de víctimas mortales aumentó considerablemente durante las últimas horas.

Y es que, aunque en un principio se informó que el saldo era de 64 fallecidos, entre ellos 4 policías, habitantes de las favelas hallaron decenas de cuerpos más y los colocaron en una plaza del barrio de Penha.

De acuerdo con la agencia EFE, fueron al menos 40 cuerpos los encontrados, mientras que AFP informó que serían 56 cadáveres.

Informes citados por el diario brasileño O Globo detallan que la gente se concentró alrededor de los muertos en la plaza en un profundo silencio. Algunas personas levantaron los plásticos y las telas que cubren los cuerpos para identificar a sus familiares o amigos.

Isso não é segurança pública, é estado de exceção! Não se enganem: o Rio de Janeiro não terá paz depois dessa operação. São pelo menos 120 mortos.



São décadas enxugando sangue e lágrimas, e a situação só piora. É preciso mudar a rota: favela não é território inimigo. O tráfico… pic.twitter.com/RfBhYn6zm7 — Talíria Petrone (@taliriapetrone) October 29, 2025

Algunos vecinos afirmaron al mismo medio que todavía hay cadáveres en la cima de la colina, algo que aumenta la preocupación de la comunidad por la magnitud del operativo.

Según revelan medios locales, esta fue la mayor operación policial de Río, con 2,500 agentes movilizados y estuvo destinada a actuar contra el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad brasileña que opera en las favelas y barrios populares densamente poblados.

En la operación participaron agentes en helicópteros y vehículos blindados en las extensas favelas Complexo de Penha y Alemao.

Claudio Castro, el gobernador del estado de Río, indicó en un video en la red social X que los presuntos criminales fueron “neutralizados” durante la redada, la cual describió como la operación más grande en la historia de la ciudad.

También arrestaron a unos 81 sospechosos, mientras que se incautaron 93 rifles y más de media tonelada de drogas, según agregó el gobierno estatal, que señaló que los fallecidos “se resistieron a la acción policial”.

