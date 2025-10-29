Cómo reconocer a los agentes de ICE y CBP y qué uniformes utilizan

En los últimos meses, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han intensificado los operativos en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington D. C., con el objetivo de reforzar las políticas migratorias.

La misión principal del ICE es la identificación, captura y remoción de extranjeros removibles o personas con estatus irregular en Estados Unidos. Para cumplir sus funciones, los agentes pueden usar diferentes uniformes que permiten reconocer su rama o función dentro de la agencia, dependiendo del operativo en curso.

Entre los métodos de identificación, los agentes suelen portar chalecos con las siglas de la Oficina de Detención y Deportación (ERO), mientras que el equipo de Respuesta Especial aparece con uniforme militar, armamento pesado y equipo balístico. También pueden operar en ropa de civil, con identificación mínima, aunque deben identificarse durante los arrestos, según reportó The New York Times.

Procedimientos y debates sobre la vestimenta civil

El uso de ropa de civil es considerado un procedimiento “estándar” en los operativos de campo, según John Miller, analista de inteligencia. “Es un procedimiento estándar para los oficiales y otros agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) usar ropa de civil durante las operaciones de campo si se identifican apropiadamente como oficiales de la ley”, explicó a CNN.

Por su parte, los agentes de la CBP utilizan chalecos con el nombre de la agencia y parches que indican “Policía” o “Patrulla Fronteriza”, cumpliendo su misión de proteger al pueblo estadounidense, salvaguardar las fronteras y mejorar la prosperidad económica. La Guardia Nacional, en tanto, recurre a uniformes militares completos, con escudos, porras y rifles durante los despliegues.

El uso de ropa civil y máscaras por parte del ICE ha generado un amplio debate en Estados Unidos. Según las normas de cumplimiento, no existe una política federal que dicte cuándo los agentes pueden cubrirse la cara, aunque sí deben identificarse como oficiales autorizados al ejecutar un arresto.

El estatuto establece: “En el momento del arresto, el funcionario de inmigración designado deberá, tan pronto como sea práctico y seguro hacerlo, identificarse como un oficial de inmigración autorizado para ejecutar una detención”, enfatizando la obligación de claridad frente a la población.

La utilización de máscaras ha provocado polémica entre los estados. En California, el gobernador Gavin Newsom firmó una normativa que sanciona el uso de coberturas faciales por parte de los agentes durante sus funciones, con el fin de preservar la confianza de las comunidades en las fuerzas del orden.

“La seguridad pública depende de la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, pero Trump y Miller han destrozado esa confianza y han extendido el miedo por todo Estados Unidos. California le está poniendo fin y asegurándose de que las escuelas y los hospitales sigan siendo lo que deberían ser: lugares de atención, no de caos”, declaró Newsom en un comunicado oficial.