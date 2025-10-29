Horóscopo de noviembre 2025: cuál es el pronóstico para tu signo

Noviembre de 2025 llega cargado de intensidad cósmica. Mercurio retrógrado, activo gran parte del mes, pondrá a prueba la comunicación, los viajes y los vínculos personales.

Sin embargo, este mismo tránsito abre la puerta a la introspección y la claridad emocional. A esto se suma Júpiter retrógrado desde el 11, que invita a reflexionar sobre la seguridad, el hogar y el propósito.

La Luna Nueva en Escorpio del 20 de noviembre marca un punto clave para sanar heridas, mientras que el ingreso del Sol en Sagitario el 21 enciende el optimismo, el deseo de aventura y el renacimiento espiritual.

Por último, Venus en Sagitario el 30 pone el toque romántico al cierre del mes.

¿Cómo afectan estos tránsitos tu signo del zodiaco? Basados en el horóscopo de el Farmer’s Almanac, escrito por la astróloga Teresa Reed, te decimos qué esperar.

Aries

Aries inicia noviembre con una poderosa energía expansiva gracias a Marte en Sagitario.

Aunque Mercurio retrógrado traerá retrasos y malentendidos, la Luna Llena del día 5 te dará claridad financiera. El final del mes promete viajes, reconciliaciones y crecimiento económico.

Tauro

Para Tauro, este mes activa su vida sentimental y financiera. Venus en Escorpio intensifica las relaciones, mientras que Mercurio retrógrado exige prudencia con el dinero.

A finales de mes, el ingreso del Sol y Venus en Sagitario promete equilibrio y abundancia.

Géminis

La presión profesional será intensa, pero productiva. Mercurio retrógrado —tu regente— puede generar malentendidos, así que revisa bien tus correos y contratos.

La Luna Nueva del 20 augura éxito laboral o un ascenso inesperado.

Cáncer

El mes te empuja a equilibrar trabajo y amor. Marte te impulsa a tomar decisiones firmes, aunque Mercurio retrógrado puede desatar tensiones familiares.

La Luna Nueva del 20 es perfecta para comenzar un nuevo ciclo sentimental o creativo.

Leo

Leo disfruta de un mes lleno de calidez y reuniones familiares. Sin embargo, Mercurio retrógrado podría causar malentendidos en casa.

A finales de mes, Venus y el Sol en Sagitario traen pasión y reconciliaciones amorosas.

Virgo

Virgo enfrentará algunos retrasos en viajes o compromisos debido a Mercurio retrógrado, pero la Luna Nueva del 20 promete noticias felices.

El cierre del mes es perfecto para reorganizar el hogar y fortalecer lazos familiares.

Libra

Tu planeta regente, Venus, te favorece desde el inicio del mes, incrementando tu magnetismo personal.

Mercurio retrógrado puede retrasar pagos o acuerdos, pero el Sol en Sagitario te motiva a viajar o estudiar algo nuevo.

Escorpio

Tu temporada brilla con fuerza. La Luna Nueva del 20 te impulsa a renacer y tomar decisiones cruciales.

Aunque Mercurio retrógrado afecte tus finanzas, el final del mes trae equilibrio y abundancia.

Sagitario

Marte y Venus visitan tu signo, dándote energía, magnetismo y optimismo. Sin embargo, Júpiter retrógrado te pide moderación en gastos.

A partir del 21, con el Sol en Sagitario, tu vitalidad alcanza su punto máximo.

Capricornio

Aunque noviembre trae compromisos sociales, Mercurio retrógrado te empuja hacia la introspección. Saturno directo el 27 te ayuda a concretar metas y fortalecer relaciones.

Acuario

El Sol ilumina tu éxito laboral, mientras que Venus y Marte impulsan tu vida social. Mercurio retrógrado puede generar malentendidos con colegas, pero la Luna Nueva del 20 abre oportunidades de ascenso o colaboración.

Piscis

Este mes te invita a salir de la rutina. Viajes, estudios o aventuras estarán en tu horizonte.

Júpiter retrógrado te aconseja prudencia financiera, pero el final del mes promete reconocimiento profesional y emocional.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo termina Mercurio retrógrado en noviembre de 2025?

El 29 de noviembre Mercurio retoma su movimiento directo, mejorando la comunicación y los viajes.

¿Qué signos se verán más afectados por Mercurio retrógrado?

Géminis, Virgo, Escorpio y Sagitario sentirán con más fuerza este tránsito.

¿Qué días son favorables para el amor en noviembre 2025?

El 20 (Luna Nueva) y el 30 (Venus en Sagitario) son fechas ideales para el romance.

¿Cómo aprovechar la energía del mes?

Reflexiona, suelta lo viejo y prepárate para los nuevos comienzos que trae diciembre.

