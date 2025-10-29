Los 4 signos que maldicen a sus ex y lo que son capaces de hacer

En astrología, hay signos que pueden amar con una intensidad profunda, pero cuando se sienten traicionados, esa pasión se transforma en rencor.

Estos signos del zodiaco no solo recuerdan el daño que les hicieron, sino que podrían llegar al extremo de maldecir a sus ex para que “el karma” haga justicia.

Ya sea por su conexión con la energía oculta, su terquedad o su emocionalidad desbordante, estos 4 signos son los más temidos cuando se trata de venganzas amorosas, según un reporte del sitio The Every Girl.

1. Escorpio

Si alguien sabe cómo canalizar el dolor en poder, es Escorpio. Regido por Plutón, planeta de la transformación y el misterio, este signo no olvida una traición, y mucho menos la de un ex que lo hizo sufrir.

Aunque parezcan calmados y reservados después de una ruptura, los Escorpio guardan un rencor silencioso pero intenso.

Su memoria emocional es tan profunda que, incluso décadas después, pueden revivir con precisión lo que les hicieron.

Esta energía reprimida, si no se canaliza correctamente, puede convertirse en un impulso de venganza.

Además, Escorpio está naturalmente atraído por lo oculto, la magia y los rituales.

Si se cruzan con un libro de hechizos o una vela de sanación, no sería raro que intenten “ajustar el equilibrio cósmico” a su manera. Para ellos, maldecir a un ex no es solo venganza: es justicia kármica.

2. Cáncer

A primera vista, Cáncer parece el signo más tierno del zodiaco. Regido por la Luna, su mundo emocional es inmenso, y cuando ama, lo hace con devoción.

Sin embargo, si alguien lo hiere después de abrir su corazón, ese amor puede transformarse en una emoción vengativa profundamente personal.

Cuando un Cáncer sufre una ruptura, no busca venganza de inmediato. Primero llora, se aísla y analiza lo sucedido… pero con el tiempo, empieza a imaginar escenarios en los que la justicia divina llega.

En su mente, el universo debe equilibrar la balanza.

Lo curioso es que no necesita maldecir con palabras; su poder emocional es tan fuerte que su energía basta para que las cosas se acomoden solas. Si un Cáncer te desea lo peor, más vale que limpies tu aura.

3. Piscis

Los Piscis tienen una conexión natural con el mundo espiritual y lo místico.

No son malvados por naturaleza, pero su imaginación e intuición los hacen propensos a manifestar energía sin siquiera darse cuenta.

Si un Piscis sufre una decepción amorosa, puede refugiarse en su universo interior, donde el dolor se mezcla con fantasía.

En ese estado, si tuvieran acceso a un hechizo, podrían lanzarlo sin malas intenciones, simplemente como una forma de liberar lo que sienten.

Piscis no busca venganza, pero su sensibilidad puede volverse peligrosa si no la controla.

Una simple visualización o pensamiento intenso puede convertirse en un deseo que el universo escucha. Su magia es inconsciente, pero poderosa.

4. Tauro

De los signos de Tierra, Tauro es el más obstinado. Una vez que siente que lo han traicionado, le resulta casi imposible perdonar.

No porque quiera dañar, sino porque su mente se niega a aceptar una versión distinta de la historia.

Tauro no busca revancha inmediata, pero su resentimiento es duradero. Puede rehacer su vida, ser feliz y prosperar, pero basta con que alguien mencione a su ex para que la rabia resurja.

Cuando Tauro siente que fue tratado injustamente, su deseo de justicia puede tornarse en energía vengativa.

No te atacará directamente, pero su deseo silencioso de que “la vida te devuelva lo que hiciste” puede sentirse como una maldición ancestral.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el signo más rencoroso del zodiaco?

Escorpio lidera la lista. Su energía emocional y su conexión con lo oculto lo convierten en el signo que menos olvida una traición.

¿Qué signos podrían maldecir a sus ex?

Escorpio, Cáncer, Piscis y Tauro son los cuatro signos más propensos a enviar malas vibras o “maldecir” simbólicamente a quienes los lastimaron.

¿Qué motiva a estos signos a actuar así?

El dolor no procesado, el orgullo herido y el deseo de justicia kármica son los principales motores detrás de su energía vengativa.

¿Cómo protegerte de las malas energías de un ex signo zodiacal?

Realiza rituales de limpieza energética, usa cuarzos protectores como la obsidiana o el cuarzo blanco, y practica el desapego emocional.

