Mujer apuñala casi una docena de veces a una adolescente tras discusión por un celular en Miami-Dade

Una joven de 15 años fue apuñalada repetidamente la tarde del domingo dentro de una residencia en Cutler Bay, al suroeste del condado de Miami-Dade. La presunta agresora, Lynn My Le, de 26 años, fue arrestada poco después y acusada de intento de homicidio con un arma, en un hecho que las autoridades describen como “violencia doméstica”.

El informe policial señala que el ataque se produjo alrededor de las 3:20 p. m. del domingo 26 de octubre, cuando la adolescente se encontraba durmiendo en la sala de la casa de Le. Al despertar, descubrió a la mujer revisando su teléfono celular.

La víctima intentó huir, pero fue alcanzada

Según el reporte del arresto, la joven trató de recuperar su teléfono y escapar, pero Le tomó un cuchillo y la atacó. “La víctima intentó huir corriendo hacia la puerta principal, pero fue apuñalada unas cuatro veces en la espalda”, indicaron los oficiales.

Tras desplomarse, la mujer continuó apuñalándola por todo el cuerpo, incluso cuando la adolescente ya estaba en el suelo.

“El informe señala que la víctima suplicó por su vida, momento en el que Le finalmente se detuvo”, añadieron las autoridades.

La joven sufrió alrededor de 10 heridas punzantes. Su condición actual no ha sido revelada por las autoridades locales.

Sin libertad bajo fianza

Lynn My Le fue detenida en el lugar y se negó a declarar durante el interrogatorio. Fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece recluida.

Este lunes compareció ante un tribunal del condado, donde un juez le asignó un defensor público, le ordenó mantenerse alejada de la víctima y le negó la libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

