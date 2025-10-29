Rafael Amaya reaparece con explosiva sorpresa a semanas del estreno de ‘Dinastía Casillas’

El actor mexicano Rafael Amaya, quien por años dio vida a ‘Aurelio Casillas’ en ‘El Señor de los Cielos’, sacudió las redes sociales con el anuncio que hizo el miércoles 29 de octubre.

Por medio de una publicación, que realizó en su cuenta de Instagram, el villano de la televisión sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo tema musical, el cual vio la luz tan solo unas semanas después del estreno de ‘Dinastía Casillas’, proyecto del que él no forma parte.

El tema, que lleva como título ‘F.Y.M’, causó mucha ilusión entre sus fans, quienes ya extrañaban tener noticias suyas tras su salida de ‘El Señor de los Cielos’.

“Está duro el intro de la canción 🔥🔥”, “Él mero mero 🔥🔥🔥”, “King @rafaelamayanunez 👏🙌🔥🔥”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que recibió Amaya tras el lanzamiento de un avance de su canción.

La probadita de su nueva canción llegó acompañada de un extenso mensaje escrito por el actor, quien decidió con este tema retomar su carrera musical.

“¿Qué rollo mi gente? Gracias a ustedes y los resultados llegan cuando la disciplina se vuelve más fuerte que la motivación,🔥🔥🔥 Ya se la saben ‘The goal is to be respected, not to be liked’ (‘El objetivo es ser respetado, no gustar’)”, se lee al inicio del mensaje con el que acompañó su publicación.

A continuación escribió un mensaje lleno de empoderamiento y con el que habría soltado una que otra indirecta.

“Y recuerden ‘The moment you tolerate disrespect, you teach people how to treat you. Draw your lines in the sand and enforce them consistently. No exceptions, no negotiations’ (‘En el momento en que toleras la falta de respeto, enseñas a los demás cómo tratarte. Marca tus límites y hazlos cumplir siempre. Sin excepciones, sin negociaciones’). así nomas Chequen esta rolita!! #respect #fym #blessed #rap #music #expression #thankful #loveyourself”, publicó Amaya.

Su nueva canción, tal y como él mismo lo compartió, ya está disponible en Spotify, AppleMusic, Youtube y DISTROKID.

