Rodner Figueroa se sincera como nunca sobre los motivos por los que salió Telemundo

El fashionista venezolano Rodner Figueroa, quien formara parte de las filas de Univision y de Telemundo, se sinceró en una extensa entrevista con el experto en inversiones Yoel Sardiñas sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional.

Entre los temas que abordó estuvo su salida de Telemundo, cadena en la que trabajó por cerca de cinco años.

Rodner, quien era uno de los presentadores de ‘Al Rojo Vivo’, compartió en la íntima conversación detalles nunca antes revelados sobre los motivos que lo llevaron a renunciar a una de las cadenas televisivas más importantes entre la comunidad hispana.

El también empresario reiteró que la cadena no lo despidió, sino que fue el que decidió hacerse a un lado, contrario a lo que vivió hace unos años con Univision.

“Fue como un divorcio muy amigable. Llegamos a un acuerdo en que no íbamos a continuar trabajando juntos, pero fue literalmente una transición fantástica”, contó Rodner.

Si bien en su momento sí llegó a hablar de lo sucedido, en esta ocasión ahondó en detalles y confesó algunos aspectos que se había quedado para él.

“Yo usé mi verbo en lo que yo consideraba era lo correcto que tenía que hacer y no delante de las cámaras, detrás y por una buena razón, una razón honrada y honesta desde un punto genuino de mi corazón y de mi pensamiento. El hablar mi verdad me abrió la puerta hacia la libertad y hacia la abundancia”, detalló Rodner.

A pesar de que ya lleva un tiempo alejado de la cadena, el titular del podcast ‘Cara a Cara con Rodner’ reconoció que tiene las puertas abiertas, a tal grado que ya lo buscaron para algunos proyectos, incluida ‘La Casa de los Famosos’, pero él ha optado por rechazar cada una de las invitaciones que le han hecho.

“Me han invitado en dos oportunidades a que participe en realities. Más recientemente me invitaron a ‘La Casa de los Famosos’. Tuve una conversación muy extensa al respecto, pero entendí que no es un espacio donde mi espíritu quiere estar. Yo no estoy a estas alturas de mi vida dispuesto a entrar en esa energía o en ese entorno”, se sinceró Rodner.

