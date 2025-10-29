Seguro Social enviará pagos el viernes 31 de octubre: ¿quiénes lo recibirán?

De acuerdo con el cronograma de la Administración de la Seguridad Social (SSA), los pagos a los beneficiarios del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se suelen enviar los primeros días de cada mes; no obstante, para finales de octubre la entidad realizó un ajuste.

La Seguridad de Ingreso Suplementario es una ayuda económica que se envía mensualmente a jubilados menores de 65 años, adultos mayores y personas con discapacidad de bajos ingresos o recursos.

Ajustes en el calendario

Aunque este beneficio se distribuye el primer día de cada mes con montos que van desde los $900 a los casi $2,000 dólares mensuales, los pagos correspondientes a noviembre se adelantarán para este 31 de octubre debido a que la fecha de distribución coincide con fin de semana.

La SSA realiza estos ajustes a las fechas cuando estas también coinciden con algún día feriado, de esta manera, los beneficiarios no se ven afectados por el retraso de sus pagos.

¿Cuándo se enviarán los otros pagos del Seguro Social?

Los siguientes en recibir sus pagos serán los jubilados antes y después de mayo de 1997, estos se distribuyen en tres rondas dependiendo de su fecha de nacimiento, quedando para noviembre de la siguiente manera:

miércoles 12 de noviembre: jubilado nacido entre el 1 y el 10 de cada mes.

miércoles 19 de noviembre jubilado nacido entre el 11 y el 20 de cada mes.

miércoles 26 de noviembre jubilado nacido entre el 21-31 de cada mes.

Los montos de estas prestaciones sociales son $2,000, $3,000 y $5,000 dólares mensuales, dependiendo de su edad de jubilación.

