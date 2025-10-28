Calendario de pagos del SSI: ¿Cuándo recibirá los próximos cheques?

No solo los jubilados reciben cheques de la Administración de la Seguridad Social (SSI) también hay millones de beneficiarios de programas sociales quienes mensualmente obtienen pagos por parte de la entidad.

Entre los programas de ayudas sociales se encuentra el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), el cual está dirigido a jubilados menores de 65 años que reciben el pago mínimo de la SSA, así como también a adultos mayores o personas con discapacidad de bajos ingresos y recursos.

Al igual que los otros pagos que distribuye del Seguro Social, los cheques de la SSI también se envían guiándose por un calendario mensual, y en el caso de este programa se asignan los primeros días de cada mes.

En este sentido, según el cronograma, estas son las fechas de distribución de los próximos cheques de la SSI tanto para los meses faltantes del 2025, hasta junio 2026:

Viernes 31 de octubre de 2025 (Correspondiente al mes de noviembre de 2025)

Lunes 1 de diciembre de 2025

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 (Correspondiente al mes de enero 2026)

Viernes 30 de enero de 2026 (Correspondiente al mes de febrero de 2026)

Viernes 27 de febrero de 2026 (Correspondiente al mes de marzo de 2026)

Miércoles 1 de abril de 2026

Viernes 1 de mayo de 2026

Lunes 1 de junio de 2026

Como se ha mencionado, los pagos del SSI suelen enviarse los primeros días de cada mes; no obstante, pueden generarse cambios si el día asignado a la distribución coincide con fin de semana o feriado se realizará un día antes.

De acuerdo con datos de la SSA actualmente unos 7.4 millones de estadounidenses reciben SSI mensual con montos que van desde los $900 dólares a los casi $2,000 dólares, dependiendo de su estado civil.

Sigue leyendo: