USCIS cancela la extensión automática de permiso de trabajo

Bajo el argumento de mejorar la verificación de antecedentes para proteger la seguridad pública y nacional, la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) terminó con la regla que permitía la extensión automática del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

La regla había sido implementada durante el gobierno del presidente Joe Biden, a fin de que las personas con permisos de trabajo evitarán problemas laborales, mientras se procesaban renovaciones de empleo o visas. La decisión ocurrió ante los retrasos de USCIS.

“El USCIS está haciendo especial hincapié en la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros, eliminando las políticas implementadas por la administración anterior que priorizaban la comodidad de los extranjeros por encima de la seguridad de los estadounidenses”, declaró el director del USCIS, Joseph Edlow. “Es una medida de sentido común para garantizar que se haya completado la verificación adecuada antes de extender la autorización de empleo o la documentación de un extranjero. Todos los extranjeros deben recordar que trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.