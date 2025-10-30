Abusan sexualmente de niña en albergue infantil en la Ciudad de México, directora acusada de encubrimiento
El albergue conocido como Casa de las Mercedes, en la Ciudad de México fue clausurado tras denuncia de abuso sexual contra una menor
Un refugio infantil conocido como Casa de las Mercedes, fue desalojado por la Fiscalía General de la Ciudad de México luego de que se revelara un caso de abuso sexual dentro de sus instalaciones. La denuncia fue hecha por el periodista Carlos Jiménez, quien aseguró que María Ángela González Colimoro, directora del albergue y hija de una de sus fundadoras, habría encubierto el abuso de una niña residente del centro por parte de su hermano.
La denuncia, que rápidamente se viralizó en redes sociales, señala que la directora habría llevado a una de las menores a su casa, donde trabajaba como empleada doméstica.
Según la acusación, la niña fue violentada sexualmente por el hermano de la directora. A raíz de esta información, las autoridades actuaron de inmediato, y un operativo de desalojo fue ejecutado en el albergue ubicado en la colonia San Rafael, cerca del Monumento a la Revolución.
La Fiscalía de la Ciudad de México indicó que se procederá con la investigación de los hechos, mientras que la directora María Ángela González Colimoro se encuentra bajo investigación. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se sumó al caso con una serie de visitas de verificación administrativa, señalando que si las denuncias se comprueban, las autoridades “castigarán con todo el peso de la ley”.
Albergue Casa de las Mercedes rechaza acusasiones de abuso sexual
Casa de las Mercedes ha emitido un comunicado oficial rechazando las acusaciones y calificándolas de “falsas e imprecisas”. El centro asegura que a lo largo de sus 30 años de existencia, ha atendido a más de 6,800 menores víctimas de violencia y abuso.
En su mensaje, expresaron su respaldo hacia Ángela María González Colimoro, quien ha estado al frente del centro durante más de 20 años, y afirmaron que las acusaciones son un daño injusto a su reputación y a la labor humanitaria que realiza la institución.
Casa de las Mercedes fue suspendido en la CDMX
Por su parte, la alcaldía Cuauhtémoc ha suspendido temporalmente las actividades del albergue, colocando sellos de precinto en el lugar debido a falta de permisos y medidas de seguridad. Rojo de la Vega aseguró que los menores reubicados recibirán atención psicológica y serán mantenidos en grupos familiares, sin separarlos si es posible.
Las autoridades locales y federales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos. En tanto, la fiscalía y las autoridades municipales determinarán si hay responsables de la negligencia y encubrimiento, con posibles implicaciones tanto administrativas como penales.
