Abusan sexualmente de niña en albergue infantil en la Ciudad de México, directora acusada de encubrimiento

Un refugio infantil conocido como Casa de las Mercedes, fue desalojado por la Fiscalía General de la Ciudad de México luego de que se revelara un caso de abuso sexual dentro de sus instalaciones. La denuncia fue hecha por el periodista Carlos Jiménez, quien aseguró que María Ángela González Colimoro, directora del albergue y hija de una de sus fundadoras, habría encubierto el abuso de una niña residente del centro por parte de su hermano.

La denuncia, que rápidamente se viralizó en redes sociales, señala que la directora habría llevado a una de las menores a su casa, donde trabajaba como empleada doméstica.

Según la acusación, la niña fue violentada sexualmente por el hermano de la directora. A raíz de esta información, las autoridades actuaron de inmediato, y un operativo de desalojo fue ejecutado en el albergue ubicado en la colonia San Rafael, cerca del Monumento a la Revolución.

La Fiscalía de la Ciudad de México indicó que se procederá con la investigación de los hechos, mientras que la directora María Ángela González Colimoro se encuentra bajo investigación. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se sumó al caso con una serie de visitas de verificación administrativa, señalando que si las denuncias se comprueban, las autoridades “castigarán con todo el peso de la ley”.

CAE la @FiscaliaCDMX en LA CASA de las MERCEDES

Agentes de @PDI_FGJCDMX, peritos. Ministerio Público…

Llegaron hoy al albergue en @AlcCuauhtemocMx

El hijo de la fundadora Claudia Colimoro, está preso por violar a una menor q estaba ahí.

Buscan más víctimas



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/N1OFan1cew — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 29, 2025

Albergue Casa de las Mercedes rechaza acusasiones de abuso sexual

Casa de las Mercedes ha emitido un comunicado oficial rechazando las acusaciones y calificándolas de “falsas e imprecisas”. El centro asegura que a lo largo de sus 30 años de existencia, ha atendido a más de 6,800 menores víctimas de violencia y abuso.

En su mensaje, expresaron su respaldo hacia Ángela María González Colimoro, quien ha estado al frente del centro durante más de 20 años, y afirmaron que las acusaciones son un daño injusto a su reputación y a la labor humanitaria que realiza la institución.

La Alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de suspensión de actividades en una casa hogar de la colonia San Rafael, luego de determinar que el establecimiento no cumple con todas las medidas de seguridad que establece la ley. pic.twitter.com/f3yxMZig4M — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) October 30, 2025

Casa de las Mercedes fue suspendido en la CDMX

Por su parte, la alcaldía Cuauhtémoc ha suspendido temporalmente las actividades del albergue, colocando sellos de precinto en el lugar debido a falta de permisos y medidas de seguridad. Rojo de la Vega aseguró que los menores reubicados recibirán atención psicológica y serán mantenidos en grupos familiares, sin separarlos si es posible.

AHORA LLEGA el @DIFCDMX a LA CASA de LAS MERCEDES; VA POR l@s NIÑ@S

Personal del DIF llevó un camión al albergue en @AlcCuauhtemocMx

Busca retirar a menores q ahí viven

El hijo de la fundadora Claudia Colimoro está preso por violar a una menor q tenían ahí.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/46rs0RScbO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 29, 2025

Las autoridades locales y federales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos. En tanto, la fiscalía y las autoridades municipales determinarán si hay responsables de la negligencia y encubrimiento, con posibles implicaciones tanto administrativas como penales.

