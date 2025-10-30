Afirman que Ana de Armas terminó con Tom Cruise por sentirse “incómoda”

La breve, pero intensa relación entre Ana de Armas y Tom Cruise llegó a su fin, según informes recientes publicados por medios americanos. La actriz, de 37 años, fue quien decidió poner un freno a la relación, sintiéndose incómoda con la rapidez con la que avanzaban las cosas, a pesar de la “inevitable química” que existía entre ellos.

La noticia fue confirmada por una fuente cercana a la pareja, quien explicó a Us Weekly: “Las cosas iban muy rápido y ella empezó a sentirse un poco incómoda con la rapidez con que iban”.

Aunque Ana “todavía le tiene mucho cariño” a Cruise, la fuente aclaró que la actriz “necesitaba dar un paso atrás” y distanciarse un poco en este momento.

¿Cómo inició el romance de ambos?

La conexión entre ambos comenzó durante el rodaje de la película Deeper, donde compartieron largas jornadas de entrenamiento para intensas secuencias subacuáticas.

“Comenzó como un profundo respeto profesional y luego se convirtió en algo más. Tom quedó completamente cautivado por Ana“, relató la fuente al medio de comunicación antes mencionado.

Por su parte, Ana disfrutaba de la compañía de Cruise y encontraba divertido estar con él, ya que la apoyaba en todos sus proyectos.

A pesar de esto, la relación no prosperó. Según los informes, la pareja terminó dándose cuenta de que era mejor mantener una relación profesional para preservar tanto su amistad como el futuro de su película. “Como en cualquier buena película, todo llega a su fin, y ese fue el caso de Tom y Ana”, afirmó el Daily Mail.

Aunque por ahora su romance terminó, la fuente no descarta un acercamiento en el futuro: “Tienen una conexión. Verán cómo se desarrollan las cosas en el futuro… Tom y Ana han terminado por ahora”.

Mientras tanto, los representantes de ambos actores no han emitido comentarios oficiales sobre la situación.

