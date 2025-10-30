Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 30 de octubre al 5 de noviembre

Jueves 30

Trick or Treat Village en los parques del condado

El County of Los Angeles Department of Parks and Recreation trae de regreso el Trick or Treat Village, una tradición de Halloween, a 59 parques del condado de Los Ángeles. Será una fiesta con juegos, música en vivo, concurso de disfraces, rifas, creación de artesanías, talla de calabazas, repartición de dulces, proyección de películas y más. Todos los días hasta el sábado. Para la lista de parques, fechas y horarios visitar parks.lacounty.gov/halloween.

Foto: Cortesía

Phantom of the Opera en el United Theater

The Phantom of the Opera con Live Orchestra se presentará en el United Theater (929 S. Broadway, Los Angeles). La cinta de cine mudo de 1925 se proyecta mientras la LA Opera Orchestra toca la música en vivo. Hoy jueves y mañana viernes a las 8 pm. Boletos desde $66. Informes laopera.org.

Foto: LA Opera

Viernes 31

David Hidalgo en el Bovard Auditorium

“Memory and Return” es el nombre de un álbum de vinilo y el primer concierto con la actuación de David Hidalgo, de Los Lobos, y miembros de Quetzal en el Bovard Auditorium del campus de la Universidad del Sur de California (Bovard Administration Building, 3551 Trousdale Pkwy., Los Angeles). Viernes a las 7 pm. Entrada gratuita. Informes visionsandvoices.usc.edu.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Performance and Prestige en el museo Petersen

Performance and Prestige: A History of Aston Martin, en el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles), es una exhibición que recorre la evolución de esta marca británica desde su fundación en 1913 hasta su estatus actual. Se mostrarán 12 vehículos. A partir del viernes. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Foto: museo Petersen

Sábado 1

Día de los Muertos en el Catalina Museum for Art and History

El Día de Muertos Family Festival en el Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) será una celebración en la que las familias podrán recordar a sus seres queridos en una noche de memorias, música y arte. Sábado de 6 a 10 pm. Evento gratuito. Informes catalinamuseum.org.

Foto: Cortesía

Festival familiar en el museo Getty

The World of Medieval Travel, en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), celebra los viajes medievales, con narraciones en una peregrinación familiar y un viaje marítimo a través de cantos de remo y baladas trovadorescas. Habrá talleres con actividades manuales y artísticas. Sábado de 10 am a 5 pm. Entrada gratuita; se requiere reservación. Informes getty.edu.

Día de los Muertos en Hollywood Forever

La edición 26 del Día de los Muertos en el Hollywood Forever (6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles) se dividirá en tres partes: sábado de 1 a 3:30 pm, de 4:30 a 9 pm y de 9:30 pm a 1:30 am. Con exhibición de altares, danzas aztecas, puestos de artesanías y comida, proyección de la cinta Coco y show de drones. Boletos desde $10. Informes ladayofthedead.com.

Floto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

Encuentro de jaraneros en la LA Plaza de Cultura y Artes

El Encuentro de Jaraneros de California tendrá lugar en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles), y presenta un festival que destaca a muchos de los mejores conjuntos de son jarocho de California y Veracruz. Sábado de 12 a 6 pm. Evento gratuito. Informes lapca.org.

Foto: Archivo Crédito: Adobe Stock

Domingo 2

Día de los Muertos en el 24th Street Theatre

El 24th Street Theatre (1117 W. 24th St., Los Angeles) realizará su vigésima celebración del Día de los Muertos, con música en vivo, comida, vendedores de artesanías, juegos mecánicos, presentaciones de danza, altares y la presentación de Los Ávila Brothers. Domingo de 5:45 a 10 pm. Gratis. Informes 24thstreet.org.

Foto: Cortesía

Día de los Muertos en el Natural History Museum

La celebración del Día de los Muertos en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) incluye música en vivo con el mariachi Las Catrinas, lectura de cuentos, actividades manuales, un altar y más. Domingo de 11 am a 3 pm. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Miércoles 5

Música y cultura en Los Candiles

Lo Candiles Night Club (2100 Cypress Ave., Los Angeles) tendrá una noche de música y cultura con las presentaciones de Azúcar y Marco Ortíz, este último, imitador de Juan Gabriel. por 30 años. Habrá clases de salsa. Solo mayores de 21 años. Miércoles de 6:30 a 9 pm. Boletos desde $5. Informes loscandilesnightclub.com.