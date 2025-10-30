Aterrizaje de emergencia de avión de JetBlue en Florida deja varios pasajeros heridos

Momentos de pánico vivieron varios pasajeros, muchos de ellos resultaron heridos en un vuelo de JetBlue desde México a Nueva Jersey después de que el avión sufriera un problema técnico, según informó la aerolínea.

Según información oficial, el vuelo 1230 de JetBlue, un Airbus 320, partió del Aeropuerto Internacional de Cancún en México y se dirigía al Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey cuando su tripulación informó de un problema con el control de vuelo, tras experimentar una pérdida de altitud, según informó la Administración Federal de Aviación.

Los pilotos informaron a los controladores aéreos que al menos tres pasajeros resultaron heridos con posibles laceraciones.

El tiempo en la zona era tranquilo, y los pilotos informaron al control de tráfico aéreo de que las lesiones se debieron a un problema con el control de vuelo.

El avión fue retirado de servicio para su inspección, y la aerolínea dijo que llevará a cabo una investigación completa para determinar la causa.

“La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados” dijo JetBlue.

El incidente se produce apenas una semana después de que otro avión de JetBlue diera la vuelta en pleno vuelo después de que un pasajero “indisciplinado” supuestamente estuviera profiriendo insultos verbales.

Un video del vuelo, que se dirigía a Las Vegas desde Boston el 20 de octubre, muestra a dos policías estatales de Massachusetts escoltando a un pasajero masculino, con una mochila y una maleta, fuera del avión.

Los agentes dijeron que a las 10 pm les notificaron que el vuelo 777 de JetBlue estaba regresando a la puerta de embarque debido al pasajero problemático, aunque algunos testimonios señalan que se trató de un malentendido.

