Billie Eilish lanza una crítica a los multimillonarios con Mark Zuckerberg entre el público

Billie Eilish recibió el premio a la ‘Innovación Musical’ en los WSJ Magazine Innovator Awards, este 29 de octubre, y durante su discurso se dedicó a criticar a los “ultrarricos”, mientras Mark Zuckerberg, creador de Facebook, se encontraba dentro del público.

“Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro en el mundo, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca“, declaró Eilish ante un auditorio repleto de estrellas y magnates en el Museo de Arte Moderno.

"Si tienen dinero, les recomiendo que lo usen para buenas causas, tal vez para ayudar a quienes lo necesitan" Billie Eilish

Sin embargo, la artista no se detuvo en una petición general. Destacó “Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si son multimillonarios, ¿por qué lo son? Sin ánimo de ofender, pero sí, regalen su dinero”.

La cantante donó dinero a organizaciones benéficas

El comentario, que provocó una oleada de risas discretas y aplausos, llegó a oídos de algunas de las personas más ricas del planeta. Entre el público se encontraban el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa Priscilla Chan, así como celebridades como Hailey Bieber, Spike Lee y George Lucas.

Según un testigo citado por la revista People, la reacción de Zuckerberg no fue la misma que la del resto de la audiencia: el multimillonario, cuya fortuna se estima en 257 mil millones de dólares, según Forbes, se abstuvo de aplaudir el comentario de Eilish.

La ironía de la situación se acentuó por el hecho de que Chan era una de las homenajeadas de la noche, reconocida como Innovadora en Filantropía Científica 2025 por su trabajo a través de la Iniciativa Chan Zuckerberg, que según el perfil de WSJ, tiene el objetivo de donar el 99% de sus acciones en Meta a lo largo de sus vidas.

Billie Eilish durante la gala de WSJ. Magazine Innovator Awards en El Museo de Arte Moderno. Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Lejos de ser solo una crítica, Eilish respaldó su discurso con acciones concretas. Justo antes de que subiera al escenario, el presentador Stephen Colbert anunció que la cantante donaría 11,5 millones de dólares, recaudados durante su reciente gira Hit Me Hard and Soft. Estos fondos estarán destinados a apoyar organizaciones dedicadas a la equidad alimentaria, la justicia climática y la reducción de la contaminación por carbono.

“Es extraordinario”, declaró Colbert, subrayando la magnitud del gesto filantrópico de la artista.

