El renacimiento del lujo japonés de Toyota se llama Century

Toyota ha decidido redefinir lo que significa el lujo en Japón. Durante décadas, su modelo Century fue el símbolo de distinción nacional, reservado para empresarios, altos funcionarios y miembros de la familia imperial.

Lee también: Falla en cámaras obliga a Ford a un gran retiro masivo

Ahora, la compañía ha dado un paso más allá: Century deja de ser solo un modelo para convertirse en una marca independiente, enfocada exclusivamente en la fabricación de vehículos de alto prestigio.

Puedes leer: Toyota revoluciona su historia con un Corolla 100% eléctrico

El anuncio se hizo oficial en el Japan Mobility Show 2025, donde Toyota reveló su nueva estrategia de lujo global. Bajo esta nueva identidad, Century se posicionará por encima de Lexus, con un enfoque artesanal y un nivel de exclusividad que busca rivalizar directamente con nombres legendarios como Rolls-Royce, Bentley y Cadillac.

El evento también sirvió para presentar su primer vehículo bajo esta nueva etapa: el Century Coupé, un automóvil que combina el refinamiento clásico japonés con una interpretación moderna del lujo.

Este modelo marcará el inicio de una línea completamente nueva de vehículos diseñados para conquistar no solo Japón, sino también los mercados más exigentes de Europa, Estados Unidos y Medio Oriente.

Century Coupé: el lujo reinterpretado

El Century Coupé es mucho más que una versión de dos puertas del tradicional sedán, representa una declaración de intenciones. Toyota lo concibió como el buque insignia de esta nueva marca, y aunque aún se trata de un concepto, anticipa los rasgos estéticos y tecnológicos de la próxima generación de autos de lujo japoneses.

El diseño impresiona por su elegancia sobria y proporciones perfectas. Su largo capó y la fluidez del techo, que desciende suavemente hacia la zaga, crean una silueta armoniosa y poderosa. La ausencia de pilar B sugiere puertas de apertura invertida, un detalle que aporta un aire de exclusividad similar al de los grandes coupés británicos.

Aunque Century no ha revelado datos técnicos, se especula que el Coupé adoptará un sistema de propulsión híbrido enchufable, similar al del SUV Century presentado en 2023. Este emplea un motor V6 combinado con uno eléctrico, lo que le permite ofrecer potencia con eficiencia. No se descarta, sin embargo, que la versión final del coupé incorpore una motorización más potente o totalmente eléctrica, en línea con la tendencia global del segmento de lujo.

Su parrilla frontal, con diseño en forma de panal, y las tomas de aire en el capó, dejan abierta la posibilidad de un sistema de combustión parcial. Todo indica que Century quiere mantener el equilibrio entre tradición y modernidad, combinando un motor refinado con tecnología eléctrica de alto rendimiento.

Century, la nueva joya de lujo de Toyota. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Diseño que honra la tradición japonesa

El nuevo Coupé no solo busca impresionar a nivel técnico, sino también honrar el legado cultural de Japón. El diseño exterior transmite serenidad y autoridad, mientras el interior promete una experiencia digna de un salón privado.

Century siempre ha sido sinónimo de artesanía. En su versión sedán, los interiores son confeccionados con materiales seleccionados a mano, maderas naturales y cuero tratado con procesos tradicionales. Se espera que el Coupé mantenga ese estándar, pero con un enfoque más contemporáneo: asientos deportivos de lujo, superficies táctiles ocultas y tecnología de conectividad avanzada.

El habitáculo estaría configurado para cuatro ocupantes, con una atmósfera envolvente y una iluminación ambiental inspirada en los templos japoneses. Cada elemento refleja una filosofía de diseño que prioriza la calma, la armonía y la exclusividad.

Aunque se trata de un prototipo, el Century Coupé anticipa cómo la marca planea combinar la precisión tecnológica con la sensibilidad estética japonesa. Es el intento de Toyota por crear un vehículo que emocione y serene al mismo tiempo, un equilibrio difícil de alcanzar incluso para las casas de lujo europeas.

El legado se expande: sedán, SUV y ahora coupé

El nacimiento del Coupé no implica el fin de los otros modelos de la gama. Century mantiene su icónico sedán, utilizado oficialmente por el gobierno japonés y considerado un símbolo nacional. Este modelo continúa con un motor V8 de 5.0 litros, un homenaje al linaje clásico del automóvil nipón.

A su vez, el Century SUV, introducido en 2023, representa la evolución moderna del concepto. Es un vehículo de gran tamaño con sistema híbrido enchufable y un interior diseñado para ofrecer el máximo confort.

La llegada del Coupé complementa esta alineación, proyectando una familia completa de modelos que van del lujo institucional al placer personal de conducción.

Seguir leyendo:

Futurista: Nissan apuesta por un doble techo solar innovador

Más de 286,000 autos GM, investigados por defectos

El Hyundai Ioniq 5 2026 mejora sin cambiar su esencia