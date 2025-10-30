Estudiante ecuatoriano es detenido por ICE pese a tener un estatus de protección juvenil 

La detención de Joel Camas, un estudiante ecuatoriano de 16 años residente en el Bronx, ha generado indignación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes en Estados Unidos.

El joven, que cuenta con un estatus de protección juvenil reconocido por un tribunal de familia, fue arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita rutinaria en Manhattan.

Detención en el Bronx y contradicciones en el proceso de ICE

De acuerdo con ABC News, Camas acudió a la oficina federal ubicada en el 26 Federal Plaza acompañado de su abogado y varios familiares, sin imaginar que sería detenido.

Joel arribó a los EE.UU. en 2022. Crédito: Erin Hooley | AP

Según el mismo medio, Joel Camas llegó a Estados Unidos en 2022 junto con su madre, huyendo de episodios de violencia en Ecuador. En abril de 2025, un tribunal de familia en Nueva York le concedió el estatus de Special Immigrant Juvenile (SIJ), una figura que protege a menores que han sido abandonados o maltratados por sus padres. Pese a ello, fue detenido por ICE bajo una orden previa de expulsión.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró a medios internacionales que tanto Joel como su madre habían recibido una orden final de deportación en febrero de 2024. Mientras la madre decidió regresar voluntariamente a Ecuador, el joven permaneció en el país, bajo custodia de familiares y con la convicción de que su estatus SIJ lo resguardaba de la deportación.

Postura oficial y defensa legal del joven ecuatoriano

El DHS sostiene que la orden judicial de deportación sigue vigente y que la detención de Camas responde a la aplicación de esa resolución. Sin embargo, defensores de inmigrantes como la American Civil Liberties Union (ACLU) han señalado que el joven goza de una protección humanitaria que debería suspender cualquier acción de remoción.

De acuerdo con Hindustan Times, la defensa de Camas presentó una solicitud de habeas corpus para exigir su liberación inmediata, además de una orden de restricción temporal para impedir su traslado a otro centro de detención.

Un menor con futuro truncado entre dos países

Joel Camas cursaba la preparatoria en el Bronx y planeaba continuar sus estudios superiores en Nueva York. Según sus profesores y compañeros, se había adaptado al sistema educativo y participaba en programas comunitarios para jóvenes migrantes. Su madre, desde Ecuador, ha pedido públicamente su liberación y ha declarado que su hijo “solo buscaba estudiar y vivir sin miedo”.

Por ahora, Camas permanece bajo custodia en Nueva York mientras su defensa legal busca frenar su deportación y asegurar su liberación. De acuerdo con CAIR y la ACLU, el caso podría sentar un precedente clave para miles de jóvenes con estatus SIJ que aún enfrentan vulnerabilidad frente a las detenciones federales.

