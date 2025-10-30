Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Ya deja de andar rogando cariño, si a esa persona ni le importas, ¿para qué te rebajas? Aprende a no bajarte del pedestal que tanto te ha costado subir. Si tú no te valoras, nadie lo va a hacer. Cuida lo que comes, porque ese engrudo que traes en la panza no se va a deshacer solo, y luego te andas quejando de que nada te queda. No esperes nada de nadie, solo así vas a aprender a ser feliz sin depender de tener a alguien pegado a ti.
Enciende una veladora de abre caminos, pero hazlo con fe, no nomás por cumplir. Bárrete de cabeza a pies y deja que se consuma completita mientras piensas en lo que quieres atraer. Hazlo una vez al mes y verás cómo hasta el viento te sopla distinto.
El pasado puede volver a tocarte la puerta cuando menos lo esperes; no abras si sabes que solo trae dolores viejos. Extrañarás a alguien, sí, pero recuerda que hay ausencias que duelen menos cuando entiendes que también te hicieron crecer. Quédate con quien ame tus defectos, no tus virtudes, porque esas cualquiera las aguanta.
Consejito de señora: Si ya cerraste una puerta, no la vuelvas a abrir nomás por curiosidad, el aire del pasado nomás enferma.
Color del día: dorado.
Números de la suerte: 1, 8 y 19.
VIRGO
Ya bájale a las burras y ponte las pilas. El cuerpo no se mantiene solo, y si tú no te cuidas, luego no te quejes de que nadie te voltea a ver. Haz un poquito de ejercicio, aunque sea barrer con ganas, y cambia esa dieta que te está dejando redonda. No es por vanidad, es por salud y amor propio.
Podrías tener un sueño medio raro en estos días, de esos que te dejan pensando todo el día. No lo ignores, ahí vendrá la respuesta que necesitas. Y ya basta de andar reprochándote lo que pasó, lo que fue ya ni el Padre Nuestro lo cambia. Enfócate en mejorar lo que sí puedes, no para gustarle a nadie, sino para estar en paz contigo.
Ten cuidado con caídas o golpes tontos, que por andar en la luna podrías darte un buen susto. Cuida tu mente antes de dormir, deja de pensar tanto en el futuro, que ni seguro lo tienes. Si sigues cargando con lo que te estresa, no vas a avanzar. Quita esas ideas pesimistas, báñate con sal de grano, prende una velita blanca y limpia tu energía.
Consejo de tía sabionda: “Si el espejo no te gusta, no lo rompas, cámbiate tú.”
Color del día: verde jade.
Números de la suerte: 4, 10 y 27.
LIBRA
Por tus tonterías vas a perder una buena oportunidad con alguien que te quería de verdad. Deja de pensarlo tanto y actúa, que la vida no espera. Tus días de suerte serán jueves y viernes, aprovéchalos para moverte, cerrar tratos o darte un gustito.
Viene un viaje, una salida o comprita que te levantará el ánimo. También te buscará una amistad para contarte sus penas; escúchala si puedes, pero no le des falsas esperanzas si no sabes cómo ayudar.
Recuerda: piedras en el camino siempre habrá, pero si te detienes a patear cada una, jamás llegarás a tu meta. Podrías reconciliarte con alguien del pasado, hay heridas que se pueden cerrar si se habla desde el corazón. Aprovecha estos días para reflexionar y pasar tiempo con tu familia; no todo en la vida es chamba ni amores imposibles.
Si tienes pareja, es momento de hablar con la verdad. No te guardes nada, pon las cartas sobre la mesa antes de que se te pudra el asunto. Y si no tienes, no te apures, el amor anda cerca, solo que tú no lo ves por andar con la mirada en otro lado.
Consejo de doña sabia: “No busques el equilibrio afuera, primero acomoda tu propio desmadrito.”
Color del día: azul cielo.
Números de la suerte: 7, 11 y 30.
ESCORPIÓN
Si no tienes pareja, no te andes quejando; no estás solo porque nadie te quiera, sino porque tú no te das la oportunidad. Y si ya tienes quien te dé la caricia, no andes buscando más, que luego ni uno ni otro te llena. Deja de preocuparte por lo que digan los demás, porque la gente sin qué hacer vive nomás para hablar del prójimo.
Podrías sentir nostalgia por el pasado, pero aguas, porque no todo lo que brilla es oro. Si algo quedó pendiente, ciérralo y sigue tu camino. Vienen días donde podrías tener accidentes leves en casa o trabajo, así que no te confíes, presta atención a tu entorno.
La vida quiere devolverte lo que te debe, pero por andar resolviendo los problemas ajenos no te alcanza ni la energía para recibir lo bueno. Aprende a poner límites y deja de culparte por lo que no salió como querías.
Consejo de comadre bruja: “Cuando la vida te cierre caminos, no reces… prende una veladora, échate un baño de albahaca y di: lo que no me sume, que se vaya.”
Color del día: vino tinto.
Números de la suerte: 6, 9 y 25.
ARIES
Cuida muy bien lo que escuchas, porque una lengua malintencionada puede revolverte la cabeza y hacerte ver fantasmas donde no los hay. No tomes todo tan personal, a veces la gente habla solo por figurar, no porque tenga razón. Aprende a respirar antes de contestar, que no todo merece tu energía.
Si estás sin pareja, no te me hagas la víctima, no es que no haya quien te quiera, es que eres tan exigente que ni tú sabes qué quieres. Quieres a alguien que te lea la mente, que sea detallista, trabajador, guapo y que además te soporte tus arranques; mi amor, ni en catálogo. Baja un poquito las expectativas y verás cómo la vida te sorprende.
En el trabajo, la envidia se huele, y tú brillas tanto que a más de uno le da comezón verte avanzar. No te rebajes, tu éxito es tu mejor venganza. Se avecina una invitación a salir después del 14, y deberías aceptarla, porque te hace falta aire fresco y carcajadas nuevas.
No sigas sufriendo por alguien que no te valora; si tú sigues ahí, el problema ya no es él o ella, es tu falta de amor propio. Aprende a quererte como esperas que te quieran, y te juro que hasta el universo te manda mejores opciones.
Consejo de doña sabionda: “No persigas lo que ya se fue, ni reces por lo que no es tuyo. El destino nunca se equivoca, pero tú sí te terqueas bonito.”
Color del día: rojo fuego.
Números de la suerte: 5, 17, 33 y 44.
TAURO
Bájale a los chescos que tus riñones ya están pidiendo vacaciones. Toma más agua y menos drama, que eso también te limpia por dentro. Estás por recibir una buena oportunidad laboral, pero no te precipites. Si algo te deja paz y dinero, ese es el camino correcto; si te quita el sueño, déjalo pasar.
Con tu pareja, deja de escarbar en los recuerdos del pasado, que eso ya apesta a museo. La confianza se construye, no se exige a gritos. Si sientes que esa persona no te da lo mismo que tú entregas, entonces no pierdas más tiempo: el amor no se ruega, se comparte.
Si estás soltero o soltera, abre bien los ojos, porque una persona nueva se cruzará por tus redes o llegará por recomendación de una amistad. No la subestimes, que el amor suele disfrazarse de coincidencia.
También podrías tener un viaje corto o una escapada que te abrirá la mente; ahí podrías conocer a alguien especial o simplemente reconectar contigo mismo. Cuida tu dinero, porque vienen gastos inesperados y podrías arrepentirte de una compra impulsiva.
Consejito de señora con carácter: “No todo lo que reluce es oro, pero a veces el oro brilla poquito para que solo lo vea quien tiene buen ojo.”
Color del día: verde esmeralda.
Números de la suerte: 3, 9, 15 y 27.
GÉMINIS
Deja de andar mendigando atención de quien solo te escribe cuando le falla la otra. No naciste para ser segunda opción ni entretenimiento nocturno. Si alguien te busca solo cuando se le atora el camino, mándalo por paquetería exprés a la fregada.
Tu cuerpo necesita descanso; tanto picante, café y desvelo te tienen inflamado hasta el pensamiento. Cuidado con la colitis, gastritis y con andar tragando por ansiedad.
En el trabajo, podrías recibir una noticia que te saque de onda, pero no es mala, solo inesperada. Una amistad podría atravesar un momento difícil; ayúdala si puedes, pero no cargues con penas ajenas que ni tuyas son.
Dos personas en tu entorno andan de lengua larga hablando de ti. No te rebajes al chisme, mejor déjalas en su miseria. Los trámites o documentos que tienes pendientes se van a resolver, solo no dejes todo para el último día.
La suerte anda rondándote, así que échate una apuesta o compra un boleto, que podrías tener un golpe de suerte. Y si escuchas de un embarazo cercano, no te sorprendas, porque vendrá con chisme incluido.
Consejo de doña que todo lo sabe: “No hay peor castigo que ver feliz a quien creían que no se levantaría.”
Color del día: amarillo sol.
Números de la suerte: 12, 21, 28 y 36.
CÁNCER
Deja de andar mendigando amor. Si alguien no te quiere, ni con veladora ni con rezo se arregla eso. Naciste para que te amen sin condiciones, no para andar suplicando cariño.
Descubrirás una verdad sobre alguien del pasado, y aunque duela, será el cierre que necesitabas. Te dolerá el orgullo, pero también te liberará el alma.
Aprende a medir tus palabras, porque podrías decir algo de más y herir a alguien que te quiere de verdad. No todo el mundo tiene tu misma forma de demostrar afecto.
Deja de darle tanto a los demás, porque cuando tú necesitas, nadie aparece. No cargues con responsabilidades que no te corresponden. Si alguien quiere tu ayuda, que también se mueva tantito.
Una persona importante podría alejarse de ti, y aunque sientas que el mundo se te viene encima, te juro que ese vacío lo llenará algo mejor. En lo económico, vienen oportunidades nuevas; podrías ganar más, pero cuida no despilfarrar.
Emocionalmente andarás nostálgico, pero no te preocupes, son los vientos de cambio. Deja que el pasado se muera solo, tú solo sigue avanzando.
Consejito de señora: “No revivas muertos ni te pongas flores tú sola, que el amor que se fue no regresa aunque le reces.”
Color del día: blanco nacarado.
Números de la suerte: 8, 13, 26 y 40.
PISCIS
A veces das más de lo que debes, y por eso te llueven decepciones. Aprende a medir el corazón, que no todo el mundo merece tu entrega. En el amor, no des todo en el primer round, deja algo para el misterio, que a veces tú te desnudas del alma y ellos ni la suela del zapato te muestran.
Si algo no sale como esperabas, no te me caigas. A veces la vida te cierra una puerta para que no entres al incendio. Vienen oportunidades mejores, pero necesitas tener fe y paciencia.
Cuidado con personas que solo te buscan cuando necesitan algo, esas que te chupan la energía y luego ni gracias. Mándalas bien lejos, que tu paz no tiene precio.
Evita meterte en relaciones prohibidas, que te pueden dejar el corazón hecho tamal y sin hoja. Si sientes que tu pareja ya no vibra contigo o hay algo raro, abre bien los ojos: cuando el amor se empieza a dudar, ya hay mucho perdido.
Una noticia triste podría moverte el alma, pero será también una enseñanza para valorar más lo que sí tienes. Recuerda que el dolor también te limpia el camino.
Consejito de señora que ya vivió: “El amor no se mendiga, se da y se recibe; si tú eres el único que da, eso no es amor, es sacrificio.”
Color del día: morado uva.
Números de la suerte: 2, 7, 18 y 29.
ACUARIO
Cuida tu salud, porque las infecciones y los malestares musculares andan a la orden del día. Tápate bien, no te mojes el pelo por las noches y toma más agua. Es momento de poner en orden tu vida y tomar decisiones sin tanta vuelta. Si alguien te incomoda o ya no te suma, mándalo por mensajería urgente al pasado.
Si tienes pareja, es hora de dar el siguiente paso: comprométete más o renueva la pasión. No dejes que la rutina apague la chispa, que el amor también se alimenta con detalles y risas. Si no tienes pareja, prepárate, porque podrías conocer a alguien con mucha energía y ganas de robarte el sueño.
Un dinerito extra viene en camino, pero no lo despilfarres, porque lo que fácil llega, fácil se va. Aprende a desconfiar un poco más, no cuentes tus planes ni tus logros; hay ojos envidiosos que sonríen mientras te miden el pie para ponerte el tropiezo.
Consejo de tía desconfiada: “Cuando el corazón te diga ‘no’, hazle caso; la intuición de Acuario nunca falla, solo que tú te haces el sordo.”
Color del día: azul eléctrico.
Números de la suerte: 4, 10, 23 y 31.
CAPRICORNIO
Aguas con los chismes familiares, no te metas donde no te llaman, porque podrías salir embarrado sin deberla. Deja que la gente arregle sus propios enredos. Es momento de hacer limpieza, no solo en tu casa, también en tu alma. Saca lo viejo, lo que ya no vibra contigo y lo que te quita energía.
Proponte desde hoy darte tu lugar, dejar de andar rogando amor y volverte un poquito más hijo o hija de la tiznada; no porque seas mala persona, sino porque ya te cansaste de dar más de lo que recibes.
Se vienen sueños raros, casi premonitorios; ponles atención, porque ahí podrían venir respuestas que llevas tiempo buscando. Estás en una etapa fuerte, muy perra, donde todo puede cambiar si tú lo decides.
No cargues con problemas ajenos, ya bastante tienes con los tuyos. Deja de querer rescatar a todo el mundo y rescátate tú primero. En el amor, hay un miedo a volver a confiar, pero si no te abres, te vas a quedar viendo pasar la vida desde la ventana.
Consejo de señora: “El que te quiere, te busca; el que no, ni aunque le reces. Así que deja de rezar por quien ya se fue.”
Color del día: gris plata.
Números de la suerte: 6, 15, 22 y 38.
SAGITARIO
Tu suerte anda encendida, así que aprovecha los juegos de azar y las oportunidades que se crucen. Podrías iniciar un negocio o proyecto que te deje buena lana, pero no lo comentes hasta que esté amarrado, no vaya a ser que te lo salan.
Cuida tus palabras, porque a veces tu boca va más rápido que tu cerebro y podrías herir a alguien sin querer. Aprende a respirar antes de contestar.
Tu autoestima necesita un levantón, y no hablo de cirugías, sino de amor propio. Has pasado por momentos difíciles, pero eso te ha hecho más fuerte y sabio.
Podrías tener un viaje pronto o resolver algo relacionado con documentos o trámites que habías dejado pendientes. En lo emocional, vienen reencuentros, pero aguas, no todo lo que regresa vale la pena. Si un amor del pasado toca tu puerta, no te emociones; viene a ver si todavía puede controlarte.
Una amistad necesitará tu ayuda, y aunque tú eres noble, no te cargues con más de lo necesario. Aprende a decir “no” sin culpa.
Consejito de doña aventurera: “El que te quiere, te sigue; el que no, se estanca. Así que vuela, Sagitario, y deja que los lentos te vean desde abajo.”Color del día: naranja encendido.
Números de la suerte: 9, 19, 27 y 41.