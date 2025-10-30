Josep Martínez vuelve a entrenar con el Inter de Milán en medio de una investigación por posible homicidio

El español Josep Martínez, portero del Inter de Milán que atropelló el martes a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica fallecido en el acto, acudió este miércoles a la ciudad deportiva ‘nerazzurra’ para ejercitarse pese a tener el permiso del club para no hacerlo hasta dentro de una semana.

El meta valenciano, de 27 años, bajo investigación por homicidio imprudente, acudió en la mañana de este miércoles por decisión propia a la ciudad deportiva de Appiano Gentile, tal y como desveló ‘La Gazzetta dello Sport’, aunque no se le esperaba hasta la próxima semana, tiempo libre que le dio el club para garantizar que el proceso legal y psicológico del futbolista se desarrolle con cierta tranquilidad.

Sin embargo, Martínez, que recibió también ayuda psicológica desde el club ‘nerazzurro’ tras lo sucedido, decidió no quedarse en casa y, pese a no entrar en convocatoria para el duelo ante el Fiorentina de este mismo miércoles, prefirió ejercitarse junto al resto de sus compañeros bajo el control del rumano Cristian Chivu, su entrenador.

Martínez dio negativo en todos los test de alcohol y drogas a los que se sometió en la comisaría tras lo sucedido -procedimiento habitual en estos casos- y, al llegar a su domicilio, recibió la ayuda de un psicólogo del club ‘nerazzurro’. Además, cerró sus perfiles en redes sociales.

El guardameta estaba el martes de camino al entrenamiento con el Inter cuando, poco antes, colisionó en Fenegrò (Como, norte Italia) con Paolo Saibene, de 81 años, que circulaba con su silla de ruedas eléctrica por el arcén y que falleció en el acto.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre sufrió un desmayo o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión de la carretera en el momento en el que pasaba Martínez.

Ahora el español está bajo investigación por posible homicidio víal imprudente. En Italia, este delito está tipificado en el artículo 589 del código penal y en caso de que la investigación determine que infringió alguna norma la pena podría ir de los 2 a los 7 años de cárcel.

Si, en cambio, se confirma que fue algo fortuito provocado por un giro imprevisible del fallecido, podría no tener responsabilidad penal.

Algunos testigos, como el conductor del vehículo inmediatamente posterior al de Martínez, confirmaron a la policía la marcha irregular del hombre en silla de ruedas eléctrica, según desvelaron los medios locales.

El futbolista español intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que solo pudieron confirmar la muerte del hombre.

El cuerpo del fallecido está a disposición de la Fiscalía de Como, que ya ordenó una autopsia y procedió al embargo de ambos vehículos y del teléfono del jugador.

Las autoridades trabajan también para verificar la velocidad a la que circulaba el coche del futbolista.

El Inter rompió este miércoles su silencio institucional y para mostrar apoyo y cercanía al español con un comunicado firmado por su mandamás.

“Lamentablemente, ha ocurrido un suceso grave y delicado. Damos nuestro más sentido pésame a la familia del fallecido y estamos con nuestro jugador, a quien conocemos muy bien. Son sucesos desafortunados que, por desgracia, forman parte de la vida cotidiana”, dijo Giuseppe Marotta, presidente del Inter.

*Con información de EFE.

